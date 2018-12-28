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Развязка шоу «Голос. Перезагрузка»: на Первом рассказали, кому отправят доходы от трансляции

Развязка шоу «Голос. Перезагрузка»: на Первом рассказали, кому отправят доходы от трансляции www.1tv.ru/shows/golos-7
Собранные средства по традиции пойдут на благотворительность.

Популярный проект «Голос. Перезагрузка», за которым следили миллионы зрителей, подходит в концу. К последним выпускам страсти на шоу накалены до предела. К ответственному рубежу добрались самые талантливые исполнители — Петр Захаров и София Тарасова (наставник Константин Меладзе), Рушана Валиева и Даниэль Рустамов (наставник Сергей Шнуров), Уку Сувисте и Амирхан Умаев (подопечные Ани Лорак), Шаэн Оганесян и Андрей Поляков (команда Басты).

Кто пройдет в полуфинал, по-прежнему будут суммарно решать наставники и зрители. Он состоится 28 декабря в 21.30. По уже сложившейся доброй традиции весь собственный доход и средства от партнеров, полученные в ходе зрительского голосования, Первый канал отправит на благие цели. Доход от полуфинала пойдет в благотворительный фонду по борьбе с инсультом «ОРБИ». Как рассказала директор фонда Екатерина Милова, этому заболеванию сегодня подвержены не только пожилые люди, но и активная часть населения в возрасте от 30 до 45 лет, и даже дети. Это одна из самых распространенных причин смертности в РФ. Многие люди остаются инвалидами и нуждаются в долгой реабилитации.

Финал шоу состоится в прямом эфире 1 января в 20.00. На этом этапе победителя проекта будут выбирать только зрители путем голосования. Все собранные деньги пойдут в фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам. Как рассказала директор фонда Яна Леонова, на эти средства будут сняты видеоанкеты брошенных деток, и оказана поддержка приемным родителям. Благодаря усилиям волонтеров, удалось найти семьи 15000 сиротам, сообщает пресс-служба Первого. Напомним, в этом году финал популярного проекта впервые покажут на официальной странице в ОК.

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Тэги:
благотворительностьблаготворительный фондГолос-7Первый канал

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Развязка шоу «Голос. Перезагрузка»: на Первом рассказали, кому отправят доходы от трансляции
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