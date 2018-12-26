Полуфинал и финал шоу «Голос. Перезагрузка» впервые покажут в Одноклассниках

Первый канал организует прямую трансляция популярного проекта в соцсети.

Седьмой сезон шоу «Голос. Перезагрузка» выдался очень ярким благодаря наставникам — Сергею Шнурову, Ани Лорак, Басте и Константину Меладзе. Зрители, которые пристально следили за баталиями на сцене проекта, смогут увидеть полуфинальный и финальный выпуски на официальной странице проекта в Одноклассниках. Выпуски в соцсети в полном объеме в прямом эфире покажут впервые.

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Как сообщили в пресс-службе телеканала, они уже протестировали этот способ в четвертьфинале. Тогда трансляция собрала около 1 миллиона просмотров. На этот раз они надеются собрать гораздо большую аудиторию, так как к концу страсти на проекте традиционно накалились. Полуфинал покажут 28 декабря, а финал — 1 января. Начало в 20.00. Посмотреть трансляцию можно будет на смартфоне, планшете или Smart TV. Кстати, пользователи ОК смогли эксклюзивно увидеть премьеру первого трейлера фильма «Союз спасения», видео набрало около шести миллионов просмотров.