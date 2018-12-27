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Лолита пояснила свои слова об «украинском» Крыме

Лолита пояснила свои слова об «украинском» Крыме Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
Певица рассказала, что ее заявление было вырвано из контекста.

Эпатажная певица Лолита Милявская дала пояснения по поводу своего интервью украинскому YouTube-каналу «Крючок TV». Высказывание звезды вызвало широкий общественный резонанс, многие обвинили ее в отсутствии патриотизма.

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Лолита заявила, что для нее Крым — это по-прежнему УкраинаЗвездная певица отметила, что не собирается участвовать в политических играх.
Сама же исполнительница никакого «криминала» в своих словах не видит. Более того, искренне не понимает, что такого в том, что она назвала российский Крым украинским. Лолита подчеркнула, что Крым является местом ее детства. А когда певица была маленькая, он принадлежал Украине. Артистка сослалась на то, что это ее внутреннее восприятие и ничего общего с геополитикой эти ощущения не имеют. Также звезда отметила, что на полуострове до сих пор нет табличек на русском языке.

Напомним, что родители Лолиты когда то жили в Крыму, и даже стояли там в очереди на получение жилья. Певица просит поклонников не делать из нее изменницу родины. Звезда итак очень расстроена, что власти Украины запретили ей приезжать в их страну, пишет сайт News.ru.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что на маму звезды в Киеве было совершено нападение.

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Тэги:
КрымЛолита Милявская

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Лолита пояснила свои слова об «украинском» Крыме
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