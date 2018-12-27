Лолита пояснила свои слова об «украинском» Крыме
Певица рассказала, что ее заявление было вырвано из контекста.
Эпатажная певица Лолита Милявская дала пояснения по поводу своего интервью украинскому YouTube-каналу «Крючок TV». Высказывание звезды вызвало широкий общественный резонанс, многие обвинили ее в отсутствии патриотизма.
Напомним, что родители Лолиты когда то жили в Крыму, и даже стояли там в очереди на получение жилья. Певица просит поклонников не делать из нее изменницу родины. Звезда итак очень расстроена, что власти Украины запретили ей приезжать в их страну, пишет сайт News.ru.
Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что на маму звезды в Киеве было совершено нападение.
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