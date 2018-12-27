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Лолита рассказала, как на ее маму напали в центре Киева

Лолита рассказала, как на ее маму напали в центре Киева Фото: Instagram
По словам певицы, конфликт мог произойти из-за того, что ее родительница говорила по-русски.

Лолита Милявская уже несколько лет не посещает Украину, так как ей запретили это делать. По этой причине певица редко видится с родственниками: дочерью Евой и своей мамой. На днях артистка дала откровенное интервью для передачи Крючок.TV. Она пояснила, что для нее Крым по-прежнему Украина». Многие неправильно поняли ее слова, поэтому позже Лолите пришлось объяснить в соцсети, что именно она имела в виду. Певица отметила, что один некомпетентный  журналист просто вырвал ее слова из контекста, исказив информацию.  Она имела в виду, что для нее Крым — это Украина «в душе», по ее внутренним ощущениям.

Также в интервью певица рассказала, как ее маму жестоко избили в центре Киева. Женщина стала жертвой хулиганов. Неизвестные напали на родительницу звезды на улице. «Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: „Ты что, по-русски говоришь?“ — и мама получила в голову», — поделилась Милявская.

Лолита рассказала, как на ее маму напали. фото: кадр из передачи Крючок.TV
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Лолита впервые показала свой роскошный особняк в БолгарииСегодня певица отмечает юбилей. В честь этого события Лолита Милявская дала интервью Андрею Малахову и показала свой загородный дом в Болгарии.

Певица отметила, что ее мама получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга. Она полгода провела под присмотром медиков в больнице. Лолита не стала скрывать, что после этого неприятного инцидента у ее мамы появились охранники. Артистка призналась, что не рассказывала об этом раньше, так как опасалась, что и ее дочь тоже может стать жертвой хулиганов. Теперь ее близкие находятся под присмотром. Также Лолита рассказала, что если ей что-то нужно передать родным, то она обращается к своим подругам. По словам певицы, ее близкие по ней не тоскуют, а вот она испытывает это чувство. Милявская подчеркнула, что в ее репертуаре есть украинские песни и она часто восхищенно пишет о новых молодых звездах, которые появляются в Киеве. На политическую обстановку между Россией и Украиной артистка влиять не собирается.

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Лолита Милявскаяпроисшествия

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Лолита рассказала, как на ее маму напали в центре Киева
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