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Певица МакSим рассказала, чего ждет от года Свиньи

Певица МакSим рассказала, чего ждет от года Свиньи Фото: КП/Евгения Гусева
Звезда поделилась мыслями о прошлом и планами на будущее.

Певица МакSим, недавно вернувшаяся на сцену после творческого отпуска продолжительностью в несколько месяцев, вспомнила о своем прошлом и поделилась планами на будущее. Как рассказала певица, уходящий год стал для нее необычным. На разнообразных конкурсах и фестивалях она выступала с самого детства, а с бесконечными гастролями колесила по стране с 16 лет.

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Насыщенный рабочий график не давал артистке возможности отдохнуть дольше двух недель в году и заняться воспитанием детей, но первый в жизни перерыв в карьере позволил ей наверстать упущенное. «И вот в этом году я решила остановиться. Предупредила своих зрителей, что беру тайм-аут, и несколько месяцев побыла просто мамой», – призналась знаменитость в интервью порталу Тeleprogramma.pro.

Прошедший год МакSим называет подготовкой к ее собственному астрологическому году. 12 лет назад год Свиньи принес ей много радости и больших побед. Певица надеется, что много хорошего произойдет и в наступающем году. «Я родилась в год Хрюшки. Надеюсь, что и грядущий год Свиньи принесет мне то, что я от него жду», – говорит МакSим.

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Певица МакSим рассказала, чего ждет от года Свиньи
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