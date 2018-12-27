МакSим о ритме работы «во все тяжкие», усталости и поисках золотой середины

В уходящем году певица позволила себе впервые за долгие годы музыкальной карьеры остановиться и по-настоящему отдохнуть. Поклонники обеспокоены: будут ли новые песни и новые гастроли?

Отдых впервые за 20 лет

В этом году я сделала перерыв в работе. Позволила себе отдохнуть. Получилось так, что я немного устала за 20 лет активной музыкальной творческой деятельности. Вообще я пела с детства и постоянно участвовала в каких-то конкурсах и фестивалях, так что по сути в профессии я даже не 20 лет, а гораздо больше. Но в 16 лет с конкурсами было покончено, и я отправилась в нескончаемые гастроли сначала по Татарстану, а потом по всей стране.

Да, я позволяла себе отдохнуть – по две недели в году, и поначалу этого вполне хватало, но, когда у меня появились дети, стало понятно, что две недели отпуска катастрофически мало. Я не успевала с ними в достаточной мере пообщаться. Хотя понимаю, что в нашем современном, а особенно московском ритме с его расстояниями и пробками я – не исключение.

Я побыла просто мамой

Мамы, которые работают в обычном графике, уезжают из дома в 7 утра и приезжают к ночи, тоже нечасто видятся со своими детьми и не могут заниматься в должной мере их воспитанием, не участвуют в эмоциональном развитии. Это грустно. У меня на этой почве развился настоящий комплекс. Я ни разу не уезжала в отпуск без своих дочерей, я все делала для того, чтобы им было интересно, чтобы быть с ними как можно больше, но все равно чувствовала, что многое упускаю.

И вот в этом году я решила остановиться. Предупредила своих зрителей, что беру тайм-аут, и несколько месяцев побыла просто мамой. Я путешествовала с ними, мы жили в отелях, где организованы специальные детские программы, и я чувствовала себя просто отлично – оказалось, что я бываю настоящей только в окружении детей – своих и чужих.

Я помогала им с учебой – дочери у меня учатся в очень непростой школе по британской программе (Саша в третьем классе, а Маша в детском саду, но поскольку там единая система «детский сад-школа», то получается, у нее тоже уже полноценная учеба). У девочек много дополнительных занятий, много часов иностранного языка в неделю, нагрузка большая и, конечно, им очень нужна моя поддержка.

Я не пускаюсь «во все тяжкие»

Но как бы хорошо мне ни было в состоянии мамы, все-таки я решила вернуться к профессиональной деятельности. Пока осторожно, не пускаюсь во все тяжкие. Выложила в Сеть новый альбом под названием «Полигамность», настроение его точно соответствует названию.

Но вообще стараюсь сейчас не выпускать никаких новых песен. Потому что, боюсь показаться нескромной, но как только моя свежая композиция появляется в Сети – она тут же становится хитом, а для артиста это значит – плотное гастрольное расписание, постоянные съемки и разъезды. А поскольку я так воспитана, что нельзя гневить бога и жаловаться на профессиональную занятость и уж тем более нельзя отказываться от приглашений выступить, я резко перестаю появляться дома. Очень сложно найти какую-то золотую середину, но я стараюсь.

Я жду года радостей и побед

В общем, необычный год у меня получился. Но я расцениваю его как подготовку к моему астрологическому году (я родилась в год Хрюшки).

12 лет назад, когда Хрюшка тоже была символом, у меня было очень плодотворное время, год принес мне большие радости и большие победы, он был яркий, насыщенный, я получила самое большое количество наград от музыкальных критиков (не буду скрывать, для меня это было важно). Надеюсь, что и грядущий год Свиньи принесет мне то, что я от него жду.