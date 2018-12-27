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Вернувшаяся на сцену МакSим объяснила, чем занималась на отдыхе

Вернувшаяся на сцену МакSим объяснила, чем занималась на отдыхе Фото: КП/Евгения Гусева
Певица призналась, что решила посвятить себя заботе о детях.

В начале лета 2018 года певица МакSим объявила поклонникам о своем решении сделать перерыв в карьере. Популярная артистка вернулась к работе уже в октябре и сразу занялась съемками нового клипа. Накануне МакSим рассказала, чем она занималась во время творческой паузы.

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По словам певицы, на протяжении нескольких месяцев она была просто мамой для своих двух дочек – третьеклассницы Маши и Саши, которая пока еще ходит в детский сад. Путешествовала с ними, останавливаясь в гостиницах, где предусмотрены различные детские программы, помогала наследницам с учебой. МакSим отмечает: даже у ее младшей дочери система обучения предусматривает углубленное изучение английского языка, и малышке нужна поддержка, чтобы справиться с дополнительным нагрузками.

К сожалению, плотный рабочий график не давал артистке возможности общаться с детьми столько, сколько хотелось бы. Теперь МакSим немного наверстала упущенное и готова радовать поклонников новыми песнями.

«Но, как бы хорошо мне ни было в состоянии мамы, все-таки я решила вернуться к профессиональной деятельности», – призналась звезда в интервью порталу Тeleprogramma.pro.

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Вернувшаяся на сцену МакSим объяснила, чем занималась на отдыхе
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