Вернувшаяся на сцену МакSим объяснила, чем занималась на отдыхе

Певица призналась, что решила посвятить себя заботе о детях.

В начале лета 2018 года певица МакSим объявила поклонникам о своем решении сделать перерыв в карьере. Популярная артистка вернулась к работе уже в октябре и сразу занялась съемками нового клипа. Накануне МакSим рассказала, чем она занималась во время творческой паузы.

По словам певицы, на протяжении нескольких месяцев она была просто мамой для своих двух дочек – третьеклассницы Маши и Саши, которая пока еще ходит в детский сад. Путешествовала с ними, останавливаясь в гостиницах, где предусмотрены различные детские программы, помогала наследницам с учебой. МакSим отмечает: даже у ее младшей дочери система обучения предусматривает углубленное изучение английского языка, и малышке нужна поддержка, чтобы справиться с дополнительным нагрузками.

К сожалению, плотный рабочий график не давал артистке возможности общаться с детьми столько, сколько хотелось бы. Теперь МакSим немного наверстала упущенное и готова радовать поклонников новыми песнями.

«Но, как бы хорошо мне ни было в состоянии мамы, все-таки я решила вернуться к профессиональной деятельности», – призналась звезда в интервью порталу Тeleprogramma.pro.