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Елена Проклова заявила, что на ее новогоднем столе обязательно будет черная икра

Елена Проклова заявила, что на ее новогоднем столе обязательно будет черная икра Елена Проклова / фото: globallook.com
Звезда рассказала, какие блюда отведает в праздничные дни вместе со своими близкими.

Известная актриса Елена Проклова рассказала, какие блюда и яства будут украшать ее новогодний стол. По ее словам, на столе обязательно появится «Оливье», рыбный салат, красная и черная икра, а также запеченное мясо.

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Проклова отметила, что Новый год — это семейный праздник, который она привыкла отмечать в компании своих близких и друзей. Актриса искренне не понимает тех, кто на Новый год старается уехать за границу. По ее мнению, этот праздник необходимо встречать дома с любимыми.

Проклова также заметила, что сказка «Снежная королева», где много лет назад она сыграла красавицу Герду, всегда будет популярна. В данной сказке, как считает знаменитая актриса, поднимаются очень важные темы – любовь, дружба и преданность, сообщает teleprogramma.pro.

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Тэги:
Елена Прокловановогодний столНовый год

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Елена Проклова заявила, что на ее новогоднем столе обязательно будет черная икра
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