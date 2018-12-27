Елена Проклова заявила, что на ее новогоднем столе обязательно будет черная икра

Звезда рассказала, какие блюда отведает в праздничные дни вместе со своими близкими.

Известная актриса Елена Проклова рассказала, какие блюда и яства будут украшать ее новогодний стол. По ее словам, на столе обязательно появится «Оливье», рыбный салат, красная и черная икра, а также запеченное мясо.

Проклова отметила, что Новый год — это семейный праздник, который она привыкла отмечать в компании своих близких и друзей. Актриса искренне не понимает тех, кто на Новый год старается уехать за границу. По ее мнению, этот праздник необходимо встречать дома с любимыми.

Проклова также заметила, что сказка «Снежная королева», где много лет назад она сыграла красавицу Герду, всегда будет популярна. В данной сказке, как считает знаменитая актриса, поднимаются очень важные темы – любовь, дружба и преданность, сообщает teleprogramma.pro.