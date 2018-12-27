Лолита заявила, что для нее Крым — это по-прежнему Украина

Звездная певица отметила, что не собирается участвовать в политических играх.

Известная певица Лолита в эфире программы Крючок.TV заявила, что Крым — это по-прежнему Украина и свои концерты на полуострове она дает на украинском языке. По мнению Лолиты, развязанная на Украине война — это всего лишь средство для отмывания денег. Об этом, как она выразилась, ей известно еще со школьной программы.

Лолита также заметила, что не собирается участвовать ни в каких политических играх в угоду кому-то. Именно поэтому в свое время она отказалась въехать в Крым со стороны Украины. Певица отметила, что ей просто не захотелось терять кучу времени, потому что она гражданка России. При этом артистка вспомнила историю, как ее сняли с поезда в Конотопе и заявили, что до 2021 года въезд на Украину ей заказан.

Лолита искреннее не понимает, почему ей сейчас запрещено посещать Украину. По ее словам, она никогда не воспевала оду Крыму. Певица отметила, что она никогда не участвовала в каких-то избирательных кампаниях на полуострове, сообщает bison-info.pro.

Добавим, что Лолита очень расстроена, что многие звезды эстрады были вынуждены поделиться на два лагеря. Одни негативно высказываются о России, другие об Украине. Сама певица известна своими скандальными заявлениями. Лолита всегда отмечала, что никому не позволит навязывать ей точку зрения. Она говорила, что будет всегда говорить то, что думает.

Кстати, недавно Лолита посетила могилу актрисы Фаины Раневской. Ее композиция «Раневская» необычайно популярна. Певица считает, что именно Раневская с небес курировала выход этой песни, которая покорила сердца миллионов россиян. Лолита также отмечала, что это было последнее задание в этом году, которое она не сделала. Теперь же она может спокойно отдыхать и отмечать надвигающиеся праздники.