Марата Башарова хотят привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
Марата Башарова обвинили в избиении супруги Елизаветы Шевырковой. По словам брата женщины Федора, известный актер сломал жене нос, ее пришлось госпитализировать для оказания первой помощи. Причем подобный конфликт у пары происходит уже не в первый раз.
Шурин артиста раскрыл новые подробности случившегося. Он рассказал, что Башаров ударил жену, когда супруги были в лифте и предположил, что в тот момент артист был пьян. В медучреждении Елизавета зафиксировала перелом носа, женщина очень переживает и расстроена из-за этого инцидента. Теперь ей предстоит показаться лору, который решит, восстановится ее нос самостоятельно или его придется вправлять.
Он подтвердил, что Башаров не впервые поднимает руку на жену. В прошлый раз, также находясь под воздействием алкоголя, он сломал ей палец. Тогда актер раскаялся в содеянном, а Елизавета уговорила брата не предавать этот случай огласке.
Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова сыграли свадьбу в 2017 году, у пары подрастает сын Марсель.