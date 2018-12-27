Марата Башарова хотят привлечь к уголовной ответственности за избиение жены

Шурин известного актера раскрыл новые подробности его конфликта с супругой.

Марата Башарова обвинили в избиении супруги Елизаветы Шевырковой. По словам брата женщины Федора, известный актер сломал жене нос, ее пришлось госпитализировать для оказания первой помощи. Причем подобный конфликт у пары происходит уже не в первый раз.

Шурин артиста раскрыл новые подробности случившегося. Он рассказал, что Башаров ударил жену, когда супруги были в лифте и предположил, что в тот момент артист был пьян. В медучреждении Елизавета зафиксировала перелом носа, женщина очень переживает и расстроена из-за этого инцидента. Теперь ей предстоит показаться лору, который решит, восстановится ее нос самостоятельно или его придется вправлять.

больше по теме Бывшая жена Марата Башарова вышла замуж Сегодня Екатерина Архарова во второй раз вышла замуж за своего возлюбленного.

«Не хочу, чтобы она возвращалась к этому человеку, я очень переживаю за свою сестру. Я сделаю все по максимуму, чтобы привлечь его к уголовной ответственности», – сообщил Федор в интервью «Пятому каналу»

Он подтвердил, что Башаров не впервые поднимает руку на жену. В прошлый раз, также находясь под воздействием алкоголя, он сломал ей палец. Тогда актер раскаялся в содеянном, а Елизавета уговорила брата не предавать этот случай огласке.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова сыграли свадьбу в 2017 году, у пары подрастает сын Марсель.