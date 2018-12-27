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Марата Башарова хотят привлечь к уголовной ответственности за избиение жены

Марата Башарова хотят привлечь к уголовной ответственности за избиение жены Фото: КП/Михаил Фролов
Шурин известного актера раскрыл новые подробности его конфликта с супругой.

Марата Башарова обвинили в избиении супруги Елизаветы Шевырковой. По словам брата женщины Федора, известный актер сломал жене нос, ее пришлось госпитализировать для оказания первой помощи. Причем подобный конфликт у пары происходит уже не в первый раз.

Шурин артиста раскрыл новые подробности случившегося. Он рассказал, что Башаров ударил жену, когда супруги были в лифте и предположил, что в тот момент артист был пьян. В медучреждении Елизавета зафиксировала перелом носа, женщина очень переживает и расстроена из-за этого инцидента. Теперь ей предстоит показаться лору, который решит, восстановится ее нос самостоятельно или его придется вправлять.

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«Не хочу, чтобы она возвращалась к этому человеку, я очень переживаю за свою сестру. Я сделаю все по максимуму, чтобы привлечь его к уголовной ответственности», – сообщил Федор в интервью «Пятому каналу».

Он подтвердил, что Башаров не впервые поднимает руку на жену. В прошлый раз, также находясь под воздействием алкоголя, он сломал ей палец. Тогда актер раскаялся в содеянном, а Елизавета уговорила брата не предавать этот случай огласке.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова сыграли свадьбу в 2017 году, у пары подрастает сын Марсель.

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Марата Башарова хотят привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
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