Марата Башарова обвинили в жестоком избиении жены

Супруга актера Елизавета сейчас находится в больнице.

Брат жены Марата Башарова обвинил артиста в том, что тот сломал нос своей супруге Елизавете Шевырковой. По словам Федора, женщина сейчас находится в больнице, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

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Отметим, что Марата Башарова уже не в первый раз обвиняют в том, что он избивает своих женщин. Судя по всему, артисту доставляет удовольствие бить своих любимых.

Между тем Федор заявил, что Башаров уже не в первый раз избивает супругу. Просто раньше об этом он предпочитал не распространяться, надеясь, что актер встанет на путь исправления. Федор отметил, что в прошлом году жена Башарова попала в клинику с травмой руки. Сама супруга Башарова тогда не стала ничего рассказывать СМИ. Она всегда рассказывала, что актер и телеведущий очень примерный семьянин, который без ума от своего ребенка, сообщает «СтарХит».