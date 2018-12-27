НОВОСТИ

Волочкова рассказала об одном и том же герое, участвующем в программе «Давай поженимся»

Волочкова рассказала об одном и том же герое, участвующем в программе «Давай поженимся» Анастасия Волочкова/globallookpress.com
На передаче балерина исполнила песню «Мне нравится».

Балерина Анастасия Волочкова невольно подставила свою близкую подругу, ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву, к которой она пришла в студию. Она рассказала, что «ей достался тот же персонаж, что и год назад». «Только тогда он сватался, и я его защищала, а теперь он был героем и выбирал невесту», — заметила балерина.

больше по теме
Анастасия Волочкова показала дорогие часы на руке своего любимого мужчиныБалерина продолжает интриговать поклонников, не раскрывая с кем сейчас живет.

Танцовщица также поведала, что на программе она исполнила свою песню «Мне нравится», на которую снят клип. Она отметила, что программа получилась очень веселой. Похвалила она и Гузееву, сказав, что та как всегда восхитила всех своей красотой, остроумием, чувством юмора и самообладанием.

«Самая пошлая программа. Ну как же тете Волочковой не засветиться там», «Я уже запуталась. Вроде совсем недавно была фотка с любимым, а теперь на этой передаче. Или уже прошла любовь — завяли помидоры», «У меня тоже вопрос. Зачем учувствовать, если есть любимый, где логика?», «А как твой любимый человек относится к тому, что ты ходишь свататься к другим мужчинам и показываешь, что ты в активном поиске, всей стране? Видимо, одобряет и надеется тебя в конце концов пристроить кому-нибудь. Высокие у вас отношения, я прямо завидую!» — заметили в комментариях поклонники.

Вам может быть интересно:
Проживаете чужую жизнь: Волочкова ответила на критику поклонников о ее фигуре Волочкова показала оставшиеся после наращивания локонов «три волосины» И вот она, нарядная: кто купил живую елку, а кто – искусственную и зачем Волочкова украшает дерево мужскими носками
Тэги:
«Давай поженимся!»Анастасия ВолочковаЛариса Гузеева

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова рассказала об одном и том же герое, участвующем в программе «Давай поженимся»
Интересно?
Поделись с друзьями: