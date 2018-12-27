Волочкова рассказала об одном и том же герое, участвующем в программе «Давай поженимся»

На передаче балерина исполнила песню «Мне нравится».

Балерина Анастасия Волочкова невольно подставила свою близкую подругу, ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву, к которой она пришла в студию. Она рассказала, что «ей достался тот же персонаж, что и год назад». «Только тогда он сватался, и я его защищала, а теперь он был героем и выбирал невесту», — заметила балерина.

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Танцовщица также поведала, что на программе она исполнила свою песню «Мне нравится», на которую снят клип. Она отметила, что программа получилась очень веселой. Похвалила она и Гузееву, сказав, что та как всегда восхитила всех своей красотой, остроумием, чувством юмора и самообладанием.

«Самая пошлая программа. Ну как же тете Волочковой не засветиться там», «Я уже запуталась. Вроде совсем недавно была фотка с любимым, а теперь на этой передаче. Или уже прошла любовь — завяли помидоры», «У меня тоже вопрос. Зачем учувствовать, если есть любимый, где логика?», «А как твой любимый человек относится к тому, что ты ходишь свататься к другим мужчинам и показываешь, что ты в активном поиске, всей стране? Видимо, одобряет и надеется тебя в конце концов пристроить кому-нибудь. Высокие у вас отношения, я прямо завидую!» — заметили в комментариях поклонники.