НОВОСТИ

Анастасия Волочкова вмешалась в конфликт Собчак и Шнурова

Анастасия Волочкова вмешалась в конфликт Собчак и Шнурова Фото: КП/Евгения Гусева, Михаил Фролов
Балерина поддержала телеведущую после слухов о разводе.

Как подозревают многие поклонники, брак Ксении Собчак и Максима Виторгана вот-вот распадется. Недоброжелатели уверяют, что телеведущая и ее муж не зря перестали носить обручальные кольца, а светская львица Божена Рынска и вовсе заявила, что Ксения, не скрываясь, крутит роман с известным режиссером Константином Богомоловым.

больше по теме
«Платят даже водителю Волочковой»: Алексей Панин раскрыл заработки на ток-шоуПо словам актера, он получает по 400 тысяч рублей за съемки.
В стороне от разгоревшегося скандала не остался и Сергей Шнуров, опубликовавший в адрес Собчак едкое стихотворение о недалеких знаменитостях, которые сами раскрывают подробности своей личной жизни в соцсетях, а потом требуют не обсуждать их. В итоге журналистка не выдержала критики и ответила на стихи лидера «Ленинграда» рифмованными строчками собственного сочинения, в которых в нецензурной форме потребовала «не лезть» к ней.

В поддержку Собчак неожиданно выступила Анастасия Волочкова. В комментариях под постом ведущей в Instagram балерина попросила ее не обращать внимания на выпады злопыхателей. «Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе», – высказалась звезда шоу-бизнеса.

К слову, два десятка лет назад Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были близкими подругами. Дружба прекратилась, по слухам, после того, как балерина увела у ведущей молодого человека. Как отмечает Cosmopolitan, лестными словами «королева шпагатов», возможно, пытается загладить свою вину.

Вам может быть интересно:
Эксперт Госдумы призвал ввести многомилионные штрафы в отношении Шнурова и Собчак за мат Новая жена Сергея Шнурова урезала зарплаты музыкантам группы «Ленинград» «Я предупреждала»: Ксения Собчак высказалась о разводе Миланы Кержаковой
Тэги:
Анастасия ВолочковаКсения СобчакСергей Шнуров

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Волочкова вмешалась в конфликт Собчак и Шнурова
Интересно?
Поделись с друзьями: