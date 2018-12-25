Анастасия Волочкова вмешалась в конфликт Собчак и Шнурова

Балерина поддержала телеведущую после слухов о разводе.

Как подозревают многие поклонники, брак Ксении Собчак и Максима Виторгана вот-вот распадется. Недоброжелатели уверяют, что телеведущая и ее муж не зря перестали носить обручальные кольца, а светская львица Божена Рынска и вовсе заявила, что Ксения, не скрываясь, крутит роман с известным режиссером Константином Богомоловым.

В стороне от разгоревшегося скандала не остался и Сергей Шнуров, опубликовавший в адрес Собчак едкое стихотворение о недалеких знаменитостях, которые сами раскрывают подробности своей личной жизни в соцсетях, а потом требуют не обсуждать их. В итоге журналистка не выдержала критики и ответила на стихи лидера «Ленинграда» рифмованными строчками собственного сочинения, в которых в нецензурной форме потребовала «не лезть» к ней.

В поддержку Собчак неожиданно выступила Анастасия Волочкова. В комментариях под постом ведущей в Instagram балерина попросила ее не обращать внимания на выпады злопыхателей. «Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе», – высказалась звезда шоу-бизнеса.

К слову, два десятка лет назад Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были близкими подругами. Дружба прекратилась, по слухам, после того, как балерина увела у ведущей молодого человека. Как отмечает Cosmopolitan, лестными словами «королева шпагатов», возможно, пытается загладить свою вину.