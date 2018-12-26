Проживаете чужую жизнь: Волочкова ответила на критику поклонников о ее фигуре
Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова отреагировала на слова фанатов, назвавших ее стройность результатом фотошопа.
Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова отреагировала на слова фанатов, назвавших ее стройность результатом фотошопа. Светская львица заверила верных почитателей, что ей льстит подобная критика, посоветовав подписчикам больше времени уделять себе, вместо того, чтобы изучать чужие фотографии, указывая на изъяны и недостатки.
Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова выпустила клип, перепев композицию Аллы Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной». При этом артистка балета призналась, что исполнила песню с разрешения Примадонны отечественного шоу-бизнеса. К слову, новый клип в исполнении светской львицы оценила и телеведущая Лера Кудрявцева.
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