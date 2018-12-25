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Как в сказке: Волочкова украсила новогодними гирляндами свой особняк

Как в сказке: Волочкова украсила новогодними гирляндами свой особняк Анастасия Волочкова/Фото: globallook
Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова готовится к новогодним праздникам, украшая свой дом мерцающими гирляндами. Особняк артистки балета стал напоминать «волшебный дворец».

42-летняя Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует на фоне своего особняка, украшенного новогодними гирляндами. «А у меня праздник каждый день! Чего и вам желаю!» — написала в своем микроблоге балерина. Примечательно, что и две большие ели, которые артистка посадила прямо у центрального входа, до самой верхушки переливаются мерцающими огоньками. Ранее наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская показала, как готовится к новогодним праздникам. При этом на подмогу к супруге Евгения Плющенко пришли дизайнеры по интерьеру, которые украсили ее дом, нарядив высокую и пушистую елку.

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Поклонники по достоинству оценили старания Анастасии Волочковой, отметив, что ее особняк стал напоминать «волшебный дворец».

Анастасия Волочкова показала, как украсила свой особняк (Фото: Instagram)

«Дом украшен — сказка», «Сказочный, волшебный дворец прекрасной феи…», «Какая красота!! Супер! Молодец Настя, живешь во дворце!!», «Как в сказке красиво, спасибо за красоту, с Наступающим», «И правда, празднично! Очень красиво! Новогоднее настроение создает», «И правда дом как у Принцессы», — отметили поклонники.

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Как в сказке: Волочкова украсила новогодними гирляндами свой особняк
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