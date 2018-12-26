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Меган Маркл может родить в ближайшее время

Меган Маркл может родить в ближайшее время Wikimedia.org/Office of the Governor-General
Супруга принца Гарри призналась, что вынашивать первенца ей осталось совсем недолго.

В середине октября британская корона официально объявила о беременности Меган Маркл. Как сообщили тогда в Кенсингтонском дворце, первенец принца Гарри и правнук Елизаветы II должен появиться на свет весной 2019 года, однако уточнять дату родов герцогини Сассекской при дворе не стали.

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Поклонники королевской семьи сделали множество предположений о дне рождения малыша. Кто-то предположил, что это случится в мае, а некоторые, разглядев у беременной слишком уж округлившийся живот, решили, что ребенок родится в марте, а то и в феврале. Еще более смелые предположения общественности неожиданно подтвердила сама герцогиня. В беседе с королевским фотографом Карен Анвил, снимавшей монаршее семейство после посещения рождественской церковной службы в Сандрингеме, Маркл призналась, что счастливое событие «почти на подходе».

«Меган сказала, что она волнуется, так как вынашивать ребенка ей осталось совсем недолго», – говорит Анвил.

Как отмечает портал Bustle, в последнее время о герцогине Меган публикуются самые разнообразные сообщения в прессе. Британские таблоиды сообщают, что из-за сложного характера и амбиций жена принца Гарри так и не смогла наладить доброжелательные отношения с супругой его брата Кейт Миддлтон. Дошло до того, что в сложившуюся ситуацию была вынуждена вмешаться сама королева Елизавета, приказавшая невесткам помириться. Тем не менее, Рождество Меган и Кейт встретили вместе.

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Тэги:
беременность и родыКейт МиддлтонМеган Маркл

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