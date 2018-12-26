Меган Маркл может родить в ближайшее время
В середине октября британская корона официально объявила о беременности Меган Маркл. Как сообщили тогда в Кенсингтонском дворце, первенец принца Гарри и правнук Елизаветы II должен появиться на свет весной 2019 года, однако уточнять дату родов герцогини Сассекской при дворе не стали.
«Меган сказала, что она волнуется, так как вынашивать ребенка ей осталось совсем недолго», – говорит Анвил.
Как отмечает портал Bustle, в последнее время о герцогине Меган публикуются самые разнообразные сообщения в прессе. Британские таблоиды сообщают, что из-за сложного характера и амбиций жена принца Гарри так и не смогла наладить доброжелательные отношения с супругой его брата Кейт Миддлтон. Дошло до того, что в сложившуюся ситуацию была вынуждена вмешаться сама королева Елизавета, приказавшая невесткам помириться. Тем не менее, Рождество Меган и Кейт встретили вместе.