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Королева приказала Меган Маркл помириться с Кейт Миддлтон

Королева приказала Меган Маркл помириться с Кейт Миддлтон Фото: Reuters/Damir Sagolj, Phil Noble
Елизавета II сделала строгий выговор герцогине Сассекской.

О непростом характере Меган Маркл в Кенсингтонском дворце уже ходят легенды. Прислуга называет жену принца Гарри крайне требовательной и непростой в общении, из-за чего супругам даже дали при дворе колкие прозвища. Также сообщалось, что из-за полностью испорченных отношений с Кейт Миддлон беременной герцогине Сассексой придется переехать в отдельную резиденцию Фрогмор-хаус.

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«Обычная женщина не станет принцессой»: во дворце прокомментировали отношения Кейт Миддлтон и Меган МарклКак рассказал источник в королевской семье, жены британских принцев не могут отказаться от своих амбиций.
Как рассказал журналистам источник, близкий к британской королевской семье, недавно в сложившуюся ситуацию решила вмешаться сама Елизавета II. Королева воспользовалась рождественским обедом, на котором присутствовали обе герцогини, и пригласила их в отдельные покои для приватного разговора. Маркл получила выговор от царственной особы. Елизавета заявила невесткам, что подобные скандалы наносят большой ущерб репутации британской монархии, и приказала Меган прекратить вражду с Кейт.

«Конечно, они будут делать то, что хочет королева, и встанут на путь примирения, но быстро этого не произойдет», – сообщил инсайдер.

Как отмечает портал NewIdea, каждая из герцогинь в ответ попыталась было возразить, что не она виновна в разладе, но Елизавета даже не захотела их выслушать. После этого разговора напряженность за праздничным столом достигла наивысшей точки, а Меган и Кейт во время обеда не сказали друг другу ни единого слова.

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Королева приказала Меган Маркл помириться с Кейт Миддлтон
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