Юрий Лоза предложил отправить Петросяна на «Евровидение»
Международный музыкальный конкурс «Евровидение» будет проходить в Израиле только в мае следующего года, однако разговоры вокруг того, кого же стоит отправить на конкурс от России, идут уже сейчас.
Так, например, композитор и певец Юрий Лоза выступил с предложением отправить на «Евровидение-2019» юмориста Евгения Петросяна.
Лоза отметил, что главное на этом конкурсе — интересный номер. Именно поэтому Петросян отлично подойдет на роль кандидата от России.
При этом об идее отправить на конкурс Ольгу Бузову певец высказался негативно, поскольку все-таки на «Евровидении» надо петь, а «она этого никогда не делала».
Ранее мы писали, что букмекеры оценили шансы Ольги Бузовой и Сергея Шнурова представить нашу страну на международном конкурсе «Евровидение», который будет проходить в Израиле с 14 по 18 мая 2019 года.