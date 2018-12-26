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Букмекеры назвали шансы Бузовой и Шнурова попасть на «Евровидение»

Букмекеры назвали шансы Бузовой и Шнурова попасть на «Евровидение» Фото: Globallookpress.com
Они оказались не самыми высокими.

Эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» рассказал о шансах Ольги Бузовой и Сергея Шнурова представить Россию на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение». У обоих исполнителей, как выяснилось, одинаково невысокие шансы поехать на песенный фестиваль – только 14 процентов.

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С большей долей вероятности на «Евровидение» могут отправиться Юлианна Караулова, финалистка пятой «Фабрики звезд» и певица Manizha. Их шансы оцениваются примерно в 20 процентов. Кроме того, неплохие шансы оказаться в мае 2019 года в Израиле у Басты, Элджея, Монеточки и Гречки, пишет агентство «Москва».

Напомним, не так давно фанаты группировки «Ленинград» в очередной раз предложили Сергею Шнурову поехать на «Евровидение». Произошло это после двух фееричных аншлаговых концертов.

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Тэги:
букмекерыЕвровидениеОльга БузоваСергей Шнуров

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Букмекеры назвали шансы Бузовой и Шнурова попасть на «Евровидение»
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