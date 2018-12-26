Букмекеры назвали шансы Бузовой и Шнурова попасть на «Евровидение»
Они оказались не самыми высокими.
Эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» рассказал о шансах Ольги Бузовой и Сергея Шнурова представить Россию на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение». У обоих исполнителей, как выяснилось, одинаково невысокие шансы поехать на песенный фестиваль – только 14 процентов.
Напомним, не так давно фанаты группировки «Ленинград» в очередной раз предложили Сергею Шнурову поехать на «Евровидение». Произошло это после двух фееричных аншлаговых концертов.
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