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«Полицейский с Рублевки», «Мажор»: россияне назвали лучшие сериалы уходящего года

«Полицейский с Рублевки», «Мажор»: россияне назвали лучшие сериалы уходящего года кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
Самым рейтинговым ток-шоу на российском телевидении по данным ВЦИОМ стало «60 минут».

26 декабря гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о данных ежегодного соцопроса «ВЦИОМ-Спутник», в котором назвали самые значимые события года, а также людей, которые достигли высот в разных направлениях. Немалая роль была отведена телевидению, которое все больше занимает умы россиян.

Что касается телепередач, то ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова уступили первенство общественно-политической программе «60 минут», которую ведут супруги-журналисты Ольга Скабеева и Евгений Попов. Программа выходит на телеканале «Россия-1» с 2016 года, в ней осуждаются острые социальные и политические ситуации. В этом году, видимо, рейтинг ток-шоу значительно вырос. В итоге восемь процентов из 1600 опрошенных россиян отвели проекту первое место.

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Что касается сериалов, то самыми популярными у россиян стали «Полицейский с Рублевки» и «Мажор». Они набрали по пять процентов. В первом снимаются Александр Петров, Сергей Бурунов и Александра Бортич. Как раз в декабре в кинотеатрах вышла киноверсия «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел». В «Мажоре» главный герой – Павел Прилучный. Сериал уже пережил три успешных сезона и продюсеры намерены снимать продолжение. По четыре процента набрали сериалы «Пес», «След» и «Тайны следствия».

Лучшими фильмами этого года стали «Движение вверх» и трилогия «Гоголь», набравшие по три процента. Ранее сайт ВЦИОМ сообщил, что лучшим актером россияне признали Сергея Безрукова.

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"Мажор"Полицейский с Рублевкисериал

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