Сергей Безруков стал лучшим актером 2018 года

Артист, молодой папа и новоявленный рок-музыкант обошел в рейтинге Константина Хабенского и Владимира Машкова.

ВЦИОМ изучил мнения россиян и составил рейтинг, касающийся отечественной киноиндустрии. Соответствующий опрос провели в декабре, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, которые в телефонных интервью назвали ключевые имена и события уходящего года. Что касается актерской среды, то победу уже несколько лет празднует харизматичный Сергей Безруков. В этот раз разброс мнений был настолько огромным, что представители первой тройки не смогли набрать более десяти процентов. В список любимых актеров вошли сотни известных имен.

Однако топ-3 оказался вполне предсказуемым. Сергей Безруков выбился в лидеры, набрав восемь процентов. На втором месте расположился Константин Хабенский с пятью процентами. Третью строчку занял Владимир Машков с четырьмя процентами, пишет РИА Новости. Многие поклонники этих актеров могут посчитать их незаконно обделенными. ведь, 2018 год также был для них весьма плодотворным. Так, Хабенский, помимо известно благотворительной деятельности, выступил в качестве режиссера, представив свою картину «Собибор». А Владимир Машков возглавил одну из известнейших площадок, став худруком Театра Олега Табакова.

Но статистика вещь неумолимая. Что касается победителя, то в этом году Сергей Безруков отметил 45-летний юбилей. Популярность артиста связана и с тем, что его имя часто мелькает в прессе. После развода с актрисой Ириной Безруковой он женился на режиссёре Анне Матисон. В 2016 году у них родилась дочь Маша, а в этом году Безруков стал папой мальчика по имени Степан. Актер наслаждается отцовством и часто делится с поклонниками фотографиями с детьми. В этом году Сергей снялся в двух значительных картинах – в роли царя в фильме «Годунов», и в главной роли в драме своей супруги «Заповедник» по мотивам произведения Довлатова. Этот год очень плодотворный для Безрукова и в музыкальном плане. Актер собрал рок-группу «Крёстный папа» и выпустил первый сингл «Не про нас».

Что касается лучших фильмов, то первое место разделили «Движение вверх» и «Гоголь. Страшная месть». На втором месте иностранный фильм «Мстители. Война бесконечности» и российский «Т-34», сообщает агентство «Москва».