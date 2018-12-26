Сергей Безруков стал лучшим актером 2018 года
ВЦИОМ изучил мнения россиян и составил рейтинг, касающийся отечественной киноиндустрии. Соответствующий опрос провели в декабре, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, которые в телефонных интервью назвали ключевые имена и события уходящего года. Что касается актерской среды, то победу уже несколько лет празднует харизматичный Сергей Безруков. В этот раз разброс мнений был настолько огромным, что представители первой тройки не смогли набрать более десяти процентов. В список любимых актеров вошли сотни известных имен.
Однако топ-3 оказался вполне предсказуемым. Сергей Безруков выбился в лидеры, набрав восемь процентов. На втором месте расположился Константин Хабенский с пятью процентами. Третью строчку занял Владимир Машков с четырьмя процентами, пишет РИА Новости. Многие поклонники этих актеров могут посчитать их незаконно обделенными. ведь, 2018 год также был для них весьма плодотворным. Так, Хабенский, помимо известно благотворительной деятельности, выступил в качестве режиссера, представив свою картину «Собибор». А Владимир Машков возглавил одну из известнейших площадок, став худруком Театра Олега Табакова.
Что касается лучших фильмов, то первое место разделили «Движение вверх» и «Гоголь. Страшная месть». На втором месте иностранный фильм «Мстители. Война бесконечности» и российский «Т-34», сообщает агентство «Москва».