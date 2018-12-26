Синди Кроуфорд заплатила долги покупателей американского гипермаркета

По примеру других звезд модель решила заняться рождественской благотворительностью.

Вслед за другими мировыми звездами рождественской благотворительностью решила заняться и Синди Кроуфорд. Недавно на кассу одного из американских супермаркетов нагрянули известный актер Тайлер Перри и певец Кид Рок, оплатившие покупки стоявших в очереди покупателей, а сам Том Хэнкс появился в обычной закусочной, где купил всем посетителям бургеры. Теперь их примеру последовала и знаменитая модель.

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Синди и ее супруг, экс-манекенщик и ресторатор Рэнди Гербер сделали приятный сюрприз клиентам Walmart. Покупателям гипермаркета, которые не в состоянии оплатить покупку сразу, там разрешается забронировать понравившийся товар и платить за него частями, а после полной оплаты забрать нужную вещь. Этого не пришлось делать жителям городка Комптон в штате Калифорния. Знаменитая пара оплатила все долги горожан, и они смогли сразу же получить зарезервированные покупки, среди которых оказалось много новогодних подарков.

«В сотнях семей в это Рождество будут очень счастливые дети», – цитирует городской источник издание PageSix. Какую именно сумму потратили Кроуфорд и Гербер, остается тайной.

К слову, по словам друзей, Синди намерена в ближайшее время расстаться с мужем. Дети супругов почти уже выросли, а 52-летняя модель давно устала от проблем в отношениях с избранником.