Том Хэнкс угостил всех посетителей закусочной бургерами за свой счет

Том Хэнкс порадовал своих фанатов в штате Калифорния, в небольшом городке, где редко бывают голливудские звезды. Он зашел в бургерную, чтобы перекусить, а когда поклонники его узнали, он не отказался фотографироваться с ними, и даже купил всем бутерброды.

В сети появилось сразу несколько снимков с 62-летним актером и его супругой, которые появились в закусочной вместе. Поклонники выложили совместные селфи со звездной парой. Одна из посетительниц заведения выложила сначала снимок Тома Хэнкса, отметив, что он сидит рядом, и она поражена этим. Позднее девушка выложила еще снимки, добавив, что он очень славный парень, и фотографируется со всеми.

Том Хэнкс купил в подарок всем бургеры, пожелав счастливого Рождества, чем окончательно растрогал поклонников. Как передает Dailymail, в Голливуде у Хэнкса существует имидж славного парня из-за того, что он всегда очень открыто общается с поклонниками.

I had the absolute honor of meeting the one and only Tom Hanks and his beautiful wife Rita Wilson! The coolest people I’ve ever met! #tomhanks #ritawilson @tomhanks @RitaWilson pic.twitter.com/fn2nALZGyW

— BlackwatchCosplay (@BlackwatchCspla) 23 декабря 2018 г.