Волочкова показала оставшиеся после наращивания локонов «три волосины»

Прима-балерина Большого театра сменила прическу, отказавшись от длинных белокурых локонов. Волочкова отметила, что отращивает оставшиеся после процедуры наращивания «три волосины».

Прима-балерина Анастасия Волочкова с присущим ей чувством юмора высказалась о своей новой прическе, добавив, что оставшиеся после наращивания «три волосины» стали отрастать и приобретать форму. Ни для кого не секрет, что артистка балета тщательно следит за своей внешностью и не забывает посещать стилистов и визажистов, кроме того, светская львица делает все для того, чтобы ее локоны выглядели ухоженными. Однако из-за частой процедуры наращивания Волочкова практически осталась без собственной длины волос. В своем микроблоге Анастасия опубликовала свежее фото, показав новую прическу — каре.

«Минуя пробки, покрасила волосы и сделала укладку у прекрасного мастера… Мои оставшиеся после наращивания три волосины вроде отрастают и приобретают форму», — отметила балерина. Примечательно, что поклонники поддержали Анастасию Волочкову, добавив, что с новой прической она стала «выглядеть, как девочка».

«Очень красиво, лучше чем с нарощенными, и клип ваш супер», «Теперь вы как девочка выглядите, очень красиво», «Анастасия, Вам очень идет укороченная стрижка и объем! Здорово! Так моложе выглядите», «Анастасия, новая прическа очень вам к лицу!», «Настя, вам хорошо вот так. И волосики чистенькие, прокрашенные, пышненько, челочка хорошо смягчает черты лица», «Очень идет Вам, стильно и красиво», — прокомментировали фото Анастасии Волочковой поклонники.