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«Кто эта женщина в прекрасном платье?»: Волочкова выступила в Люберцах

«Кто эта женщина в прекрасном платье?»: Волочкова выступила в Люберцах Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)
Поклонники примы-балерины обсуждают изумрудное платье Анастасии Волочковой, в котором она появилась на концерте в Люберцах.

Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге новое фото, которое было сделано во время ее выступления в Люберцах. На публике артистка балета появилась в изумрудном полупрозрачном платье. Белокурые локоны светская львица уложила в замысловатую прическу, наложив яркий макияж. Поклонники балерины не оставили без внимания наряд Волочковой, отметив, что она выгодно подчеркнула свою фигуру. «Даже не широкие плечи, не узкие бедра! Вот что значит хороший фотограф», — отметили верные почитатели.

«Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Когда я приезжаю в Подмосковье и вижу глаза детей, которые переполнены счастьем, это бесценно. Спасибо вам всем, что пришли! А этот благотворительный концерт я подарила вам от души и сердца», — отметила балерина.

Анастасия Волочкова выступила в Люберцах (Фото: Instagram)

Поклонники не оставили без внимания образ Анастасии Волочковой (Фото: Instagram)
Прима-балерина заслужила комплименты верных почитателей (Фото: Instagram)

«Анастасия, очень красивое платье! И вам идет безумно. Вот можете же, когда захотите!!», «Платье красивое, удачно подобран наряд», «Настя, вы великолепны в этом платье! Как фарфоровая статуэтка! Хочется на вас смотреть и любоваться», «И цвет платья называется «изумрудный» под стать Анастасии», «Кто эта женщина в прекрасном платье?!», «Шикарное перевоплощение», — отметили поклонники.

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Анастасия Волочкова

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«Кто эта женщина в прекрасном платье?»: Волочкова выступила в Люберцах
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