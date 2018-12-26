Она удивительная: финалист «Голоса» Ладислав Бубнар рассказал про свои отношения с Пелагеей

После шоу популярная певица позвала чешского протеже с собой на гастроли.

Ладислав Бубнар стал настоящим открытием шестого сезона «Голос», дойдя до его финала. Для чешского исполнителя российский проект стал небольшой авантюрой. Однако судьба его круто изменилась, и после шоу он решил променять Прагу на Москву.

На слепом прослушивании Ладислав Бубнар проникновенно исполнил композицию «Che Sara» Карела Готта и попал в команду Пелагеи, проникшись симпатией к этому наставнику. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Ладислав рассказал, как сложились отношения с его покровительницей после финала. По его словам, они с Пелагеей продолжают тесно общаться.

«Практически сразу после проекта она пригласила меня в свой большой гастрольный тур по стране. Я ей до сих пор благодарен за мощную поддержку и веру, что все у меня получится в новой для меня стране», — отметил он.

Возможно, благодаря этой поддержке Ладислав и решился остаться в России, где сейчас строит сольную карьеру исполнителя, изучая русский язык и записывая песни на неродном языке. Бубнар признался, что не знает, как другие наставники общаются за кулисами со своими подопечными, но ему повезло в том, что он попал к Пелагее.

«Она всегда старалась что-то подсказать, направить, где-то просто успокоить и похвалить. Она — удивительный и неравнодушный человек», — признался чешский музыкант.



