Финалист шоу «Голос» Ладислав Бубнар: «Учу русский язык, но самое сложное — это спряжения и падежи»

Имя Ладислава Бубнара стало известно российским зрителям в 2017 году, когда в эфир вышел шестой сезон шоу «Голос». Чешский исполнитель покорил сердца поклонников и жюри, уверенно дошел до финала, но во время последнего испытания зритель решил отдать победу сопернику — Селиму Алахярову. Мы решили пообщаться с артистом в преддверии Нового года, и не пожалели — столько интересного услышали.

«Вы как-то сказали, что мечтаете жить у моря. На берегу какого моря будет ваш дом и что нужно для счастья?»

«Да, я по -прежнему хочу жить на море. И не отказываюсь от своей мечты иметь дом на побережье Средиземного моря. Но только тогда, когда у меня появится семья, дети. Тогда пространство наполняется совершенно иной радостью и счастьем. А сейчас я прекрасно понимаю, что мое время и место — это здесь, в России. Здесь исполняются мои заветные детские мечты петь на сцене, развиваться как артисту. Это мой темп и ритм. И в предстоящем 2019 году у меня будет сразу несколько больших музыкальных проектов, мюзиклов».

«На проекте «Голос» Пелагея была вашим наставником. Как складываются ваши отношения сейчас?»

«Мы продолжаем общаться. Практически сразу после проекта она пригласила меня в свой большой гастрольный тур по стране. Я ей до сих пор благодарен за мощную поддержку и веру, что все у меня получится в новой для меня стране».

«На сцене шоу все дружелюбные… А что происходит за кулисами? Там, где зрителю и камерам нет места…»

«Все как в обычной жизни. За кулисами жизнь без идеально выставленной картинки. Как и в любом большом коллективе, а особенно среди творческих людей, бывает, что и атмосфера накаляется, становится очень горячо. Мне повезло, что, будучи участником шоу, я не знал и не понимал по-русски. Говорил «Привет» и «Спасибо». (Смеется.) Видимо, какие-то сплетни обошли меня стороной. Все были приветливы и, наоборот, пытались помочь».

«Насколько жесткая конкуренция и на что идут соперники?»

«Конкуренция большая. И ты понимаешь: нужно совпадение нескольких факторов, чтобы вытащить счастливый билет на проекте. У всех сильнейшие голоса, каждый со своей харизмой… И самое неожиданное — ты можешь победить благодаря зрительской любви и голосованию. Еще раз повторю, у нас не было каких-то «подстав» среди участников. Каждый волновался и старался поддержать морально другого».

«Как общаются наставники со своими подопечными за кулисами?»

«Не знаю, как другие наставники, но Пелагея всегда старалась что-то подсказать, направить, где-то просто успокоить и похвалить. Она — удивительный и неравнодушный человек».

«Вы учите русский язык, что дается сложнее всего?»

«Оооо, два-три раза в неделю занимаюсь с репетитором. Вы же видите мои успехи даже сейчас в интервью. (Смеется.) Самое для меня загадочное — это спряжения и падежи. Но ничего, скоро и этого «зверя» одолею. (Улыбается.)».

«Хотите остаться жить в России или допускаете, что вернетесь в Чехию?»

«В Чехии я добился уже определенной известности, достиг определенного потолка. Пока я не мыслю себя где-то, кроме России. Я переехал по большой любви к городу, в целом к стране, с которой познакомился, благодаря большому концертному туру. Ощутил на себе сибирские морозы. Но и они меня не испугали. Я начал привыкать к местным зимам. (Улыбается.)».

«Ваше сердце свободно?»

«В моем сердце музыка и любовь к жизни. Что касается отношений, то да, пока свободно».

«Ваше детство прошло в детском доме. Это наложило свой отпечаток на ваш характер, ваши взгляды на жизнь?»

«Это помогло мне осознать, что любые обиды — разрушительны. И точка опоры не во вне, а каждый из нас является этой самой опорой для самого себя».

«Скоро Новый год, чего вы ждете от Деда Мороза?»

«Жду, чтобы все дети получили подарки и встретили Новый год в радости».

«Кому будете делать подарки сами? Вы помогаете детям, оставшимся без попечения родителей. Кто сейчас ваши подопечные?»

«Всем близким людям, друзьям, своим крестным родителям. Детям стараюсь помогать, но предпочитаю не привлекать дополнительного внимания к этому. А зачем?».