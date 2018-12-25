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РАН: если бы в Хабаровском крае упал метеорит, планета бы вздрогнула

РАН: если бы в Хабаровском крае упал метеорит, планета бы вздрогнула Кадр из видео на YouTube
Небесное тело такого размера не могло остаться незамеченным, считают специалисты

Несколько дней назад чиновники из Хабаровского края сделали заявление, которое потрясло общественность — в Верхнебуреинском районе на сопку упал метеорит. После этого от нее откололась скала и перекрыла русло реки Бурея.

В этом районе действительно произошло изменение ландшафта, деревья были поломаны, однако заявление местных чиновников удивило жителей Хабаровского края тем, что никто не видел в небе ничего странного в тот день.

Также на Бурейской ГЭС сообщили, что сейсмологи не зафиксировали ни падения метеорита, ни землетрясения.

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Во вторник, 25 декабря, ситуацию прокомментировали в комитете Российской академии наук по метеоритам. Эксперты отметили, что если бы в Хабаровском крае упал метеорит, то он никак не остался бы незамеченным.

«Метеорит с такими масштабами разрушений незамеченным быть не может. Планета бы вздрогнула», — цитирует сотрудницу комитета РАН агентство «Интерфакс».

По ее словам, скорее всего, в Верхнебуреинском районе произошло некое геологическое явление, например, оползень. Версию об оползне также считают наиболее правдоподобной как сотрудники Бурейской ГЭС, так и местные жители.

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РАН: если бы в Хабаровском крае упал метеорит, планета бы вздрогнула
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