РАН: если бы в Хабаровском крае упал метеорит, планета бы вздрогнула
Несколько дней назад чиновники из Хабаровского края сделали заявление, которое потрясло общественность — в Верхнебуреинском районе на сопку упал метеорит. После этого от нее откололась скала и перекрыла русло реки Бурея.
В этом районе действительно произошло изменение ландшафта, деревья были поломаны, однако заявление местных чиновников удивило жителей Хабаровского края тем, что никто не видел в небе ничего странного в тот день.
Также на Бурейской ГЭС сообщили, что сейсмологи не зафиксировали ни падения метеорита, ни землетрясения.
«Метеорит с такими масштабами разрушений незамеченным быть не может. Планета бы вздрогнула», — цитирует сотрудницу комитета РАН агентство «Интерфакс».
По ее словам, скорее всего, в Верхнебуреинском районе произошло некое геологическое явление, например, оползень. Версию об оползне также считают наиболее правдоподобной как сотрудники Бурейской ГЭС, так и местные жители.