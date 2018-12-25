РАН: если бы в Хабаровском крае упал метеорит, планета бы вздрогнула

Небесное тело такого размера не могло остаться незамеченным, считают специалисты

Несколько дней назад чиновники из Хабаровского края сделали заявление, которое потрясло общественность — в Верхнебуреинском районе на сопку упал метеорит. После этого от нее откололась скала и перекрыла русло реки Бурея.

В этом районе действительно произошло изменение ландшафта, деревья были поломаны, однако заявление местных чиновников удивило жителей Хабаровского края тем, что никто не видел в небе ничего странного в тот день.

Также на Бурейской ГЭС сообщили, что сейсмологи не зафиксировали ни падения метеорита, ни землетрясения.

больше по теме Ученые выявили аномалию на месте возможного падения метеорита в Хабаровском крае Часть сопки обрушилась в реку Бурея и частично перекрыла русло реки.

Во вторник, 25 декабря, ситуацию прокомментировали в комитете Российской академии наук по метеоритам. Эксперты отметили, что если бы в Хабаровском крае упал метеорит, то он никак не остался бы незамеченным.

«Метеорит с такими масштабами разрушений незамеченным быть не может. Планета бы вздрогнула», — цитирует сотрудницу комитета РАН агентство «Интерфакс».

По ее словам, скорее всего, в Верхнебуреинском районе произошло некое геологическое явление, например, оползень. Версию об оползне также считают наиболее правдоподобной как сотрудники Бурейской ГЭС, так и местные жители.