На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Сейсмологи не зафиксировали никаких необычных явлений.

Никакой метеорит не падал на сопку в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, рассказал журналистам официальный представитель Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС) Ярослав Коршунов.

Он отметил, что сотрудники сейсмостанции ГЭС не фиксировали никаких землетрясений или падения метеорита.

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Ранее глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявил, что в регионе упал крупный метеорит и снес вершину сопки, скала с которой, в свою очередь, перекрыла русло руки Бурея.

По словам Коршунова, сопка обрушилась не из-за метеорита, а из-за обыкновенного оползня. Он заверил, что в настоящий момент гидроэлектростанция работает в обычном режиме, передает «Ридус».

Отметим, что ранее пользователи Сети также усомнились в том, что в Хабаровском крае мог упасть метеорит, посколько никаких видеозаписей или других подтверждений по этому поводу в Интернете так и не появилось.