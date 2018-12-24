На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
Сейсмологи не зафиксировали никаких необычных явлений.
Никакой метеорит не падал на сопку в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, рассказал журналистам официальный представитель Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС) Ярослав Коршунов.
Он отметил, что сотрудники сейсмостанции ГЭС не фиксировали никаких землетрясений или падения метеорита.
По словам Коршунова, сопка обрушилась не из-за метеорита, а из-за обыкновенного оползня. Он заверил, что в настоящий момент гидроэлектростанция работает в обычном режиме, передает «Ридус».
Отметим, что ранее пользователи Сети также усомнились в том, что в Хабаровском крае мог упасть метеорит, посколько никаких видеозаписей или других подтверждений по этому поводу в Интернете так и не появилось.
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