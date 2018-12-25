Кейт Миддлтон и Меган Маркл дружески пообщались перед рождественской службой, опровергая слухи о ссоре
Ранее СМИ писали о взаимной неприязни, которая существует между двумя монаршими особами.
Во вторник, 25 декабря, представители британской королевской семьи вместе отправились на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины в городке Сандрингем (графство Норфолк).
Журналисты отметили, что, несмотря на слухи о взаимной неприязни между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, две монаршие особы все время держались вместе, много смеялись и дружески общались по дороге в церковь.
Таким образом, герцогини Кембриджская и Сассекская опровергли появившиеся в британских таблоидах слухи о том, что они недолюбливают друг друга, пишет газета The Sun.
Ранее в прессе появилась информация, что королева Елизавета II потребовала от Кейт и Меган закончить вражду и помириться друг с другом, чтобы не портить имидж королевской семьи.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!