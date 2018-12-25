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Кейт Миддлтон и Меган Маркл дружески пообщались перед рождественской службой, опровергая слухи о ссоре

Кейт Миддлтон и Меган Маркл дружески пообщались перед рождественской службой, опровергая слухи о ссоре Кейт Миддлтон и Меган Маркл / instagram.com/glamoroushistory/
Ранее СМИ писали о взаимной неприязни, которая существует между двумя монаршими особами.

Во вторник, 25 декабря, представители британской королевской семьи вместе отправились на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины в городке Сандрингем (графство Норфолк).

Журналисты отметили, что, несмотря на слухи о взаимной неприязни между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, две монаршие особы все время держались вместе, много смеялись и дружески общались по дороге в церковь.

Таким образом, герцогини Кембриджская и Сассекская опровергли появившиеся в британских таблоидах слухи о том, что они недолюбливают друг друга, пишет газета The Sun.

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Как отмечает издание, в рождественское утро супруга принца Уильяма выбрала платье-пальто винного цвета от Catherine Walker, а Меган Маркл появилась на публике в черном пальто и черном платье от Victoria Beckham.

Ранее в прессе появилась информация, что королева Елизавета II потребовала от Кейт и Меган закончить вражду и помириться друг с другом, чтобы не портить имидж королевской семьи.

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл дружески пообщались перед рождественской службой, опровергая слухи о ссоре
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