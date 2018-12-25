Светлана Лобода заявила, что не видит себя в свадебном платье

Если певица когда-нибудь соберется замуж, то наденет кроссовки и рваные джинсы.

Известная певица Светлана Лобода заявила, что не представляет себя в свадебном платье. По ее словам, не исключено, что когда-нибудь она выйдет замуж. Однако на ней будут кроссовки и рваные джинсы. Свадебное путешествие на какой-нибудь остров она с легкостью променяет на безумный уик-энд в Кении.

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Лобода привела строчку из своей песни, которая, как она считает, точно ее характеризует: «Я невеста, но чёрная вместо этих белых дам». Звезда добавила, что она другая и сегодня таких как она женщин много.

Лобода также призналась, что ради детей она изменила свой гастрольный график. Сегодня минимум четыре дня в неделю она проводит дома с любимыми девочками, в которых души не чает. Кроме того, певица дважды в год на целый месяц уезжает отдыхать всей семьей, сообщает портал woman.ru.