Светлана Лобода призналась, что в течение пяти лет торговала по выходным на рынке

Певица заявила, что в ее семье все время не хватало денег.

Светлана Лобода после рождения второй дочери Тильды не ушла в декретный отпуск, хотя имела на это полное право. По словам певицы, она привыкла много работать, поэтому достаточно быстро после родов вернулась на сцену. Лобода отметила, что ей приходится сегодня содержать большую семью, поэтому времени на расслабление у нее нет. Под опекой суперзвездной певицы находятся родители, сестра и некоторые другие родственники.

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Лобода рассказала, что в детстве ее семья была очень бедной. Не было никакого намека на роскошь. По выходным дням Лобода вместе с мамой отправлялась на рынок, чтобы заработать немного денег на пропитание семье. Так длилось, по ее признанию, в течение пяти лет.

Лобода прекрасно знает, что такое бедность. Она не стыдится своего тяжелого детства. Сейчас она хочет, чтобы у ее родственников было все самое лучшее. Но для этого ей приходится много работать. Лобода добавила, что до последнего дня перед родами она трудилась. Записывала тизер на песню «Суперзвезда». Она сказал, что ей было очень непросто, однако, когда клип увидела общественность, то был полный восторг, сообщает портал woman.ru.