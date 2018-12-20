Светлана Лобода села на воздушный шпагат
Светлана Лобода стала мамой во второй раз в мае этого года. В элитной американской клинике на свет появилась младшая дочка певицы Тильда. Артистка вернулась к работе через самое короткое после родов время, а поклонники не устают отмечать, что беременность ничуть не испортила фигуру знаменитости. Накануне экс-солистка «ВИА Гры» показала фанатам, какие усилия ей приходится прикладывать, чтобы оставаться в идеальной физической форме.
«Талантливые люди талантливы во всем», «Вот почему они такие ухоженные, успешные и красивые! Они не ленятся, упахиваются, выкладываются», «Круто, Свет! Очень круто!», «Вы очень большая молодец, сколько работаете и вкладываете сил», «Ого! Растяжка – блеск», «Не хуже Волочковой, Света», «Волочкова этого не переживет, вы прекрасны!» – прокомментировали снимок подписчики Светланы.
Напомним, в ноябре Светлану Лободу госпитализировали. Медики диагностировали у певицы обструкцию почки и провели операцию. К счастью, исполнительница быстро поправилась и уже через несколько дней выписалась из медучреждения.