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Светлана Лобода села на воздушный шпагат

Светлана Лобода села на воздушный шпагат Фото: КП/Михаил Фролов
Певица продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку на снимке в соцсети.

Светлана Лобода стала мамой во второй раз в мае этого года. В элитной американской клинике на свет появилась младшая дочка певицы Тильда. Артистка вернулась к работе через самое короткое после родов время, а поклонники не устают отмечать, что беременность ничуть не испортила фигуру знаменитости. Накануне экс-солистка «ВИА Гры» показала фанатам, какие усилия ей приходится прикладывать, чтобы оставаться в идеальной физической форме.

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В блоге Лободы в Instagram был опубликован снимок, сделанный на одной из ее утренних спортивных тренировок. На фото певица демонстрирует великолепную растяжку, сидя на шпагате прямо в воздухе на гимнастических лентах. Фото получило множество самых восторженных отзывов от фанатов, многие из которых не преминули сравнить упражнение Лободы с излюбленной позой «королевы шпагатов», балерины Анастасии Волочковой.

«Талантливые люди талантливы во всем», «Вот почему они такие ухоженные, успешные и красивые! Они не ленятся, упахиваются, выкладываются», «Круто, Свет! Очень круто!», «Вы очень большая молодец, сколько работаете и вкладываете сил», «Ого! Растяжка – блеск», «Не хуже Волочковой, Света», «Волочкова этого не переживет, вы прекрасны!» – прокомментировали снимок подписчики Светланы.

Напомним, в ноябре Светлану Лободу госпитализировали. Медики диагностировали у певицы обструкцию почки и провели операцию. К счастью, исполнительница быстро поправилась и уже через несколько дней выписалась из медучреждения.

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Анастасия ВолочковаСветлана Лобода

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Светлана Лобода села на воздушный шпагат
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