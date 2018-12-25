Тарасов и Костенко показали своих мам, отдыхающих с ними на Мальдивах

Звезды вместе с родителями и ребенком находятся в отпуске.

В 2018 году модель Анастасия Костенко подарила ребенка своему мужу, футболисту московского «Локомотива» Дмитрию Тарасову. В конце года звездная пара отправилась вместе с родителями и ребенком в путешествие на Мальдивы. Полет прошел успешно и сейчас звездное семейство в полной мере наслаждается отдыхом.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Тарасов рассказал, что отдых проходит замечательно. Он опубликовал снимок с ребенком, женой и бабушками, которые помогают звездной паре. «Родители само собой, но лучше нянь могут быть только бабушки. Спасибо, что с нами», — заметил футболист.

«Через каждые несколько лет мамули и жены меняются, остаются Мальдивы и рыбные рестораны», «Бабушки не переругались? Отнимая друг у друга эту сладкую пампушечку, чтобы зацеловать», «Это вы молодцы, стратеги какие. Бабушек с собой взяли. И вы отдохнете, и бабушки вроде как на отдыхе. С внучкой, если что, посидят», — заметили поклонники.