Костенко рассказала, как ее пятимесячная дочь перенесла первый полет на самолете

Жена Дмитрия Тарасова не ожидала, что на Мальдивах будет много ровесников ее дочери.

Уже несколько дней Дмитрий Тарасов вместе со своей молодой женой Анастасией Костенко наслаждается теплой погодой на Мальдивах. На прошлой недели они покинули Москву. Супруги впервые взяли с собой в путешествие дочь Милану, которой недавно исполнилось пять месяцев. Футболист и его избранница дразнят поклонников, публикуя красочные кадры с побережья. У них впервые за долгое время появилось время, которое они могут провести только вдвоем. Вместе с ними также поехали бабушки, которые помогают нянчить ребенка.

больше по теме На отдыхе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов оделись в одном стиле с дочерью Супруги недавно впервые увезли наследницу за границу и теперь делятся красочными фото.

На отдыхе Костенко демонстрирует семейную идиллию с мужем. Она подготовилась к отпуску и купила несколько нарядов в одном стиле — family-луки. На днях девушка рассказала, как ее дочь перенесла первый полет. «Я нисколечко не сомневалась в том, что наша доченька перенесет все идеально и не ошиблась. Милашка спала весь перелет, здесь хорошо спит, правда днем ей очень жарко, но мы справляемся. Взяли Милаше отдельный чемодан», — поделилась Анастасия. Она призналась, что на курорте оказалось много ровесников ее дочери. Девушку это сильно удивило, так как перелет на острова очень длительный.

Ранее модель также рассказала, что наследница любит плавать, поэтому ее супруг много времени проводит с малышкой в воде. «Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рук родителей фрукты. Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотя встает во всю», — добавила Костенко. Поклонники поблагодарили девушку за искренность. Многие отметили, что каждый ребенок индивидуален и может научиться самостоятельно сидеть как в пять месяцев, так и позже.