Костенко рассказала, как ее пятимесячная дочь перенесла первый полет на самолете
Уже несколько дней Дмитрий Тарасов вместе со своей молодой женой Анастасией Костенко наслаждается теплой погодой на Мальдивах. На прошлой недели они покинули Москву. Супруги впервые взяли с собой в путешествие дочь Милану, которой недавно исполнилось пять месяцев. Футболист и его избранница дразнят поклонников, публикуя красочные кадры с побережья. У них впервые за долгое время появилось время, которое они могут провести только вдвоем. Вместе с ними также поехали бабушки, которые помогают нянчить ребенка.
Ранее модель также рассказала, что наследница любит плавать, поэтому ее супруг много времени проводит с малышкой в воде. «Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рук родителей фрукты. Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотя встает во всю», — добавила Костенко. Поклонники поблагодарили девушку за искренность. Многие отметили, что каждый ребенок индивидуален и может научиться самостоятельно сидеть как в пять месяцев, так и позже.