«Всегда рядом»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с днем рождения

Наставница Димы Билана - музыкальный продюсер Яна Рудковская присоединилась к поздравлениям своих коллег по творческой сцене.

Дима Билан принимает поздравления от верных почитателей и коллег по творческой сцене. Исполнитель появился на свет 24 декабря 1981 года. Еще в 2016 году певец снялся в фильме «Герой» вместе с актрисой Светланой Ивановой. Кроме того, он вошел в «золотой состав» вокального проекта «Голос» на Первом канале.

Подопечная Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская вспомнила о дне рождении певца, присоединившись к поздравлениям Светланы Лободы, Полины Гагариной и Аллы Пугачевой. «С днём рождения, мой друг, Дима! Яркий, талантливый, преданный, честный, тонкий, ранимый, добрый, отзывчивый! Счастлива что за тринадцать лет мы много сделали невероятного и нет сомнений, что еще много чего сделаем с тобой в настоящем и будущем! Очень уважаю тебя и люблю и всегда рядом!» — написала в своем микроблоге супруга Евгения Плющенко.

Не забыл о дне рождении Димы Билана и «Золотой голос России» Николай Басков, который отметил вклад артиста в развитие музыкальной индустрии, добавив, что певец не раз становился обладателем различных российских и мировых премий.