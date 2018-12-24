НОВОСТИ

«Всегда рядом»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с днем рождения

«Всегда рядом»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с днем рождения Яна Рудковская / фото: globallook
Наставница Димы Билана - музыкальный продюсер Яна Рудковская присоединилась к поздравлениям своих коллег по творческой сцене.

Дима Билан принимает поздравления от верных почитателей и коллег по творческой сцене. Исполнитель появился на свет 24 декабря 1981 года. Еще в 2016 году певец снялся в фильме «Герой» вместе с актрисой Светланой Ивановой. Кроме того, он вошел в «золотой состав» вокального проекта «Голос» на Первом канале.

больше по теме
Влюбленной в балет Рудковской предложили родить от Плющенко дочкуУ музыкального продюсера Яны Рудковской двое сыновей: старший Николай появился в браке с бизнесменом Виктором Батуриным, младший Александр — от Евгения Плющенко.
Подопечная Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская вспомнила о дне рождении певца, присоединившись к поздравлениям Светланы Лободы, Полины Гагариной и Аллы Пугачевой. «С днём рождения, мой друг, Дима! Яркий, талантливый, преданный, честный, тонкий, ранимый, добрый, отзывчивый! Счастлива что за тринадцать лет мы много сделали невероятного и нет сомнений, что еще много чего сделаем с тобой в настоящем и будущем! Очень уважаю тебя и люблю и всегда рядом!» — написала в своем микроблоге супруга Евгения Плющенко.

Не забыл о дне рождении Димы Билана и «Золотой голос России» Николай Басков, который отметил вклад артиста в развитие музыкальной индустрии, добавив, что певец не раз становился обладателем различных российских и мировых премий.

Вам может быть интересно:
Николай Басков, как и Алла Пугачева не забыл о 37-летии Димы Билана Полина Гагарина вслед за Лободой поздравила Диму Билана с днем рождения «Неутомимый человек»: Алла Пугачева поздравила Билана с 37-летием
Тэги:
Алла ПугачеваДима БиланНиколай БасковПолина ГагаринаЯна Рудковская

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Всегда рядом»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: