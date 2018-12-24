«Всегда рядом»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с днем рождения
Наставница Димы Билана - музыкальный продюсер Яна Рудковская присоединилась к поздравлениям своих коллег по творческой сцене.
Дима Билан принимает поздравления от верных почитателей и коллег по творческой сцене. Исполнитель появился на свет 24 декабря 1981 года. Еще в 2016 году певец снялся в фильме «Герой» вместе с актрисой Светланой Ивановой. Кроме того, он вошел в «золотой состав» вокального проекта «Голос» на Первом канале.
Не забыл о дне рождении Димы Билана и «Золотой голос России» Николай Басков, который отметил вклад артиста в развитие музыкальной индустрии, добавив, что певец не раз становился обладателем различных российских и мировых премий.
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