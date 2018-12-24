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Николай Басков, как и Алла Пугачева не забыл о 37-летии Димы Билана

Николай Басков, как и Алла Пугачева не забыл о 37-летии Димы Билана Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)
Светлана Лобода, Полина Гагарина и Алла Пугачева поздравили Диму Билана с днем рождения.

Представители отечественного шоу-бизнеса не забыли поздравить Диму Билана с днем рождения. Исполнитель появился на свет 24 декабря 1981 года. Помимо своей певческой карьеры он попробовал себя в новом амплуа, снявшись в кино. В 2016 году на экраны вышел фильм «Герой» с участием Димы Билана и Светланы Ивановой в главной роли. Кроме того, певец вошел в «золотой состав» наставников на вокальном проекте «Голос» вместе с Леонидом Агутиным, Александром Градским и Пелагеей.

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Вслед за Светланой Лободой и Аллой Пугачевой, которая назвала Диму Билана «творческим и неутомимым человек», к поздравлениям присоединилась и Полина Гагарина. Не забыл о дне рождении артиста и «Золотой голос России» Николай Басков. «От всего сердца с днём рождения!!! Ты невероятный и очень музыкальный артист, победитель огромного количества премий российских и мировых!! Желаю тебе здоровья, нового мега шоу которое скоро мы увидим, любви, творческих безумств и исполнения всего задуманного», — написал в своем микроблоге певец.

Не так давно Николай Басков рассказал и о своих взаимоотношениях с бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой. По словам артиста, с моделью они расстались еще в январе и с тех пор он практически не интересовался личной жизнью светской львицы, поэтому не знал о ее беременности. Сама Виктория заверила, что отец ее первенца не относится к миру шоу-бизнеса. Поэтому Лопырева не афишировала свое интересное положение, оберегая избранника от пристального внимания поклонников и прессы.

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Тэги:
Алла ПугачеваДима БиланНиколай БасковПолина ГагаринаСветлана Лобода

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Николай Басков, как и Алла Пугачева не забыл о 37-летии Димы Билана
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