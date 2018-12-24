«Лучше этим не заниматься»: Юрий Лоза обиделся на Харламова за пародию на песню «Плот»

Исполнитель не оценил юмористические способности резидента Comedy Club.

Юморист Гарик Харламов в свободное от съемок время развлекает себя тем, что переделывает известные хиты на юмористический лад. Свою вокальную рубрику в соцсети он назвал «ночной караоке», и у нее уже появились поклонники. От Гарика уже «досталось» таким известным хитам, как «Зеленоглазое такси» Боярского, «Актриса» Меладзе, «Не плачь, Алиса» Державина, не пощадил он даже «Мой Рок-Н-Ролл» Би-2. Некоторые из его пародий содержат ненормативную лексику и весьма фривольного содержания. В этом контексте он несколько бережнее отнесся к самому главному хиту Юрия Лозы «Плот». Однако пародия тоже получилась с традиционной перчинкой. По сюжету герой лирической композиции сбегает от любовницы, схватит штаны с тумбы, а его преследует разъяренный муж.

«Но так как наших больше, забиваю болт на моралистов , тем более они уже спят и им снится канал «Культура»! Выкладываю новый караоке.. На это раз это песня «Плот». Да простит меня Ю. Лоза», — поделился Харламов.

Однако Лоза не простил. Он остался весьма недовольным тем, что резидент Comedy Club покусился на «святая святых» его репертуара.

«Я не знаю, что там можно пародировать. Даже представить не могу. Самое главное в пародии — найти достойный пример. А если пародировать нечего, то лучше этим не заниматься», — приводит слова исполнителя «Пятый канал»

Юрий Эдуардович отметил, что его поклонники ему говорят, что его песня наводит их на размышления о жизни, некоторые даже писали исполнителю, что она стала для них спасением.

«Это единственная русская песня, которая исполняется американцами на английском языке», — подытожил Лоза.