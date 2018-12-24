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«Лучше этим не заниматься»: Юрий Лоза обиделся на Харламова за пародию на песню «Плот»

«Лучше этим не заниматься»: Юрий Лоза обиделся на Харламова за пародию на песню «Плот» КП/Владимир Веленгурин
Исполнитель не оценил юмористические способности резидента Comedy Club.

Юморист Гарик Харламов в свободное от съемок время развлекает себя тем, что переделывает известные хиты на юмористический лад. Свою вокальную рубрику в соцсети он назвал «ночной караоке», и у нее уже появились поклонники. От Гарика уже «досталось» таким известным хитам, как «Зеленоглазое такси» Боярского, «Актриса» Меладзе, «Не плачь, Алиса» Державина, не пощадил он даже «Мой Рок-Н-Ролл» Би-2. Некоторые из его пародий содержат ненормативную лексику и весьма фривольного содержания. В этом контексте он несколько бережнее отнесся к самому главному хиту Юрия Лозы «Плот». Однако пародия тоже получилась с традиционной перчинкой. По сюжету герой лирической композиции сбегает от любовницы, схватит штаны с тумбы, а его преследует разъяренный муж.

«Но так как наших больше, забиваю болт на моралистов , тем более они уже спят и им снится канал «Культура»! Выкладываю новый караоке.. На это раз это песня «Плот». Да простит меня Ю. Лоза», — поделился Харламов.

Однако Лоза не простил. Он остался весьма недовольным тем, что резидент Comedy Club покусился на «святая святых» его репертуара.

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Боярский отреагировал на пародию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении Гарика Харламова«Главный мушкетер страны» считает, что ничего плохого юморист сделать не может.
«Я не знаю, что там можно пародировать. Даже представить не могу. Самое главное в пародии — найти достойный пример. А если пародировать нечего, то лучше этим не заниматься», — приводит слова исполнителя «Пятый канал».

Юрий Эдуардович отметил, что его поклонники ему говорят, что его песня наводит их на размышления о жизни, некоторые даже писали исполнителю, что она стала для них спасением.

«Это единственная русская песня, которая исполняется американцами на английском языке», — подытожил Лоза.

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Тэги:
Гарик ХарламовкараокеЮрий Лоза

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«Лучше этим не заниматься»: Юрий Лоза обиделся на Харламова за пародию на песню «Плот»
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