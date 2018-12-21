Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси»

Юморист заметил, что у него с «мушкетёром» очень похожие голоса.

Известный юморист Гарик Харламов обожает пародировать знаменитостей. На этот раз под его «горячую руку» попал музыкант и актер Михаил Боярский. Харламов перепел известный хит Боярского «Зеленоглазое такси». Юморист заявил, что продолжает свой ночной караоке.

«По итогам голосования побеждает песня ниже пояса! На этот раз это «Зеленоглазое такси» М.С. Боярского. Тем более все пишут, что я пою похоже. А всем, кто хотел песню выше пояса, эта песня про пиявку! И не более!» — заметил Гарик Харламов.

«Я взял пиявку, чтоб снять усталость. Приложил на конечность, пусть меня лечит. ООО. Зеленоглазая соси. ООО. Притормози, притормози», — спел Харламов.

«Посмеялась от души. Спасибо» «Гарик, ты красавчик. Нашёл себя, а раньше, где-то же учился. Мучился и не думал, что шутками прибаутками рубить капусту зеленую будешь», «Похабник, но клевый. Второго такого нет. Обожаю», — заметили в комментариях пользователи.