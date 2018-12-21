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Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси»

Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси» Гарик Харламов/globallook.com
Юморист заметил, что у него с «мушкетёром» очень похожие голоса.

Известный юморист Гарик Харламов обожает пародировать знаменитостей. На этот раз под его «горячую руку» попал музыкант и актер Михаил Боярский. Харламов перепел известный хит Боярского «Зеленоглазое такси». Юморист заявил, что продолжает свой ночной караоке.

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«По итогам голосования побеждает песня ниже пояса! На этот раз это «Зеленоглазое такси» М.С. Боярского. Тем более все пишут, что я пою похоже. А всем, кто хотел песню выше пояса, эта песня про пиявку! И не более!» — заметил Гарик Харламов.

«Я взял пиявку, чтоб снять усталость. Приложил на конечность, пусть меня лечит. ООО. Зеленоглазая соси. ООО. Притормози, притормози», — спел Харламов.

«Посмеялась от души. Спасибо» «Гарик, ты красавчик. Нашёл себя, а раньше, где-то же учился. Мучился и не думал, что шутками прибаутками рубить капусту зеленую будешь», «Похабник, но клевый. Второго такого нет. Обожаю», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:
"Зеленоглазое такси"Гарик ХарламовМихаил Боярский

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Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси»
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