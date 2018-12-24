Кети Топуриа раскрыла истинную причину развода с мужем-бизнесменом

После рождения совместного ребенка между супругами остыли чувства.

Кети Топурия не спешила выскакивать замуж, до этого она говорила, что если станет чьей-то женой, то это будет навсегда. Однако на деле сохранить отношения на всю жизнь у солистки «А’Студио» не получилось. Замуж за известного бизнесмена Льва Гейхмана она вышла в 2013 году. Казалось бы, они основательно проверили свои чувства, встречаясь перед этим четыре года. Спустя два года после свадьбы у них появилась долгожданная дочка Оливия. Но даже общий ребенок не сплотил пару. По признанию Кети, после этого отношения между ней и Львом стали портиться. Супруги постарались уладить все разногласия без судебных волокит и тихи развелись в 2017 году. В интервью репортерам шоу НТВ «Ты не поверишь!» Кети рассказала, почему это произошло.

«Это само получилось, в жизни так бывает. Остыли. Поняли, что что-то не так, но не стали об этом орать. И все решили иначе», — отметила она.