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Кети Топуриа раскрыла истинную причину развода с мужем-бизнесменом

Кети Топуриа раскрыла истинную причину развода с мужем-бизнесменом Супруги прожили четыре года. Фото: Кп/Борис Кудрявов
После рождения совместного ребенка между супругами остыли чувства.

Кети Топурия не спешила выскакивать замуж, до этого она говорила, что если станет чьей-то женой, то это будет навсегда. Однако на деле сохранить отношения на всю жизнь у солистки «А’Студио» не получилось. Замуж за известного бизнесмена Льва Гейхмана она вышла в 2013 году. Казалось бы, они основательно проверили свои чувства, встречаясь перед этим четыре года. Спустя два года после свадьбы у них появилась долгожданная дочка Оливия. Но даже общий ребенок не сплотил пару. По признанию Кети, после этого отношения между ней и Львом стали портиться. Супруги постарались уладить все разногласия без судебных волокит и тихи развелись в 2017 году. В интервью репортерам шоу НТВ «Ты не поверишь!» Кети рассказала, почему это произошло.

«Это само получилось, в жизни так бывает. Остыли. Поняли, что что-то не так, но не стали об этом орать. И все решили иначе», — отметила она.

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Популярная исполнительница и предприниматель постарались ради общего ребенка сохранить если не дружеские, то хотя бы спокойные отношения. Поп-звезда не настраивает ребенка против отца, девочка видит папу практически каждые выходные. Напомним, после развода Кети завела отношения с рэпером Гуфом, однако они расстались из-за того, что 40-летний исполнитель изменил ей с молоденькой моделью. 32-летняя певица призналась, что из-за непростого периода исхудала и не может придти в форму.

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Тэги:
дочь ОливияКети ТопурияКети Топурия и Лев Гейхман

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Кети Топуриа раскрыла истинную причину развода с мужем-бизнесменом
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