После разрыва с Гуфом Кети Топурия ест хачапури в надежде набрать вес

Певица отметила, что из-за переживаний сильно похудела и не может прийти в нормальную форму.

У каждой женщины свои переживания, одни находятся в состоянии вечной борьбы с лишними килограммами, другие напротив не могут поправиться и обрести округлые соблазнительные формы. С последней проблемой столкнулась солистка «А’Студио».

Недавно 32-летняя певица после продолжительных отношений порвала с рэпером Гуфом. Последние два года пара была неразлучна, они вместе проводили время, ездили в путешествия. Судя по фото в соцсетях, Топурия и Гуф серьезно были увлечены друг другом, и для многих новость об их расставании стала неожиданной. По слухам, 39-летний Алексей Долматов изменил ей с 18-летней подружкой.

Сама Кети причину разрыва не комментирует, однако призналась, что в последнее время много нервничала и из-за того сильно потеряла в весе.

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Я очень хочу потолстеть — мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут», — приводит слова певицы «Собеседник»

Напомним, это уже вторая проваленная попытка 32-летней вокалистки наладить личную жизнь. До Гуфа она была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Они встречались четыре года и столько же прожили в официальном браке. Кети воспитывает трехлетнюю дочь Оливию.