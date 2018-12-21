После разрыва с Гуфом Кети Топурия ест хачапури в надежде набрать вес
У каждой женщины свои переживания, одни находятся в состоянии вечной борьбы с лишними килограммами, другие напротив не могут поправиться и обрести округлые соблазнительные формы. С последней проблемой столкнулась солистка «А’Студио».
Недавно 32-летняя певица после продолжительных отношений порвала с рэпером Гуфом. Последние два года пара была неразлучна, они вместе проводили время, ездили в путешествия. Судя по фото в соцсетях, Топурия и Гуф серьезно были увлечены друг другом, и для многих новость об их расставании стала неожиданной. По слухам, 39-летний Алексей Долматов изменил ей с 18-летней подружкой.
Сама Кети причину разрыва не комментирует, однако призналась, что в последнее время много нервничала и из-за того сильно потеряла в весе.
Напомним, это уже вторая проваленная попытка 32-летней вокалистки наладить личную жизнь. До Гуфа она была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Они встречались четыре года и столько же прожили в официальном браке. Кети воспитывает трехлетнюю дочь Оливию.