Медведева рассказала о переменах в ее жизни после переезда в Канаду
Ее характер изменился, отметила фигуристка.
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своими первыми впечатлениями после переезда из РФ в Канаду и рассказала о переменах в ее жизни.
Девушка отметила, что достаточно быстро адаптировалась к жизни в новой стране и почувствовала себя комфортно.
«Канада научила меня улыбаться чаще. Это помогает, так легче жить», — цитирует спортсменку телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что в мае этого года фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе и уехала в Канаду. Сейчас россиянка работает под руководством Брайана Орсера.
Ранее мы писали о том, что получившая только пятое место на чемпионате России по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к своим поклонникам и поблагодарила за поддержку и преданность.
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