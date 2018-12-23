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Медведева рассказала о переменах в ее жизни после переезда в Канаду

Медведева рассказала о переменах в ее жизни после переезда в Канаду Евгения Медведева / Global Look Press
Ее характер изменился, отметила фигуристка.

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своими первыми впечатлениями после переезда из РФ в Канаду и рассказала о переменах в ее жизни.

Девушка отметила, что достаточно быстро адаптировалась к жизни в новой стране и почувствовала себя комфортно.

«Канада научила меня улыбаться чаще. Это помогает, так легче жить», — цитирует спортсменку телеканал «Матч ТВ».

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Фигуристка также отметила, что внутри она стала новой версией себя — более открытой, человечной и нежной. При этом у нее по-прежнему остался жетский стержень, необходимый для волевых побед в спорте, добавила Медведева.

Напомним, что в мае этого года фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе и уехала в Канаду. Сейчас россиянка работает под руководством Брайана Орсера.

Ранее мы писали о том, что получившая только пятое место на чемпионате России по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к своим поклонникам и поблагодарила за поддержку и преданность.

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Евгения МедведеваКанадафигуристка

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Медведева рассказала о переменах в ее жизни после переезда в Канаду
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