Проигравшая на чемпионате России Загитова обратилась к болельщикам
В конце декабря закончился чемпионат России по фигурному катанию. Золото получила Анна Щербакова, серебро досталось Александре Трусовой, а бронза — Алёне Косторной.
Алина Загитова из-за двух обидных падений осталась на пятом месте. После досадного поражения, фигуристка обратилась к своим поклонникам через соцсеть. Она поблагодарила болельщиков за преданность, за теплые слова поддержки и за любовь. Отдельные слова благодарности спортсменка выразила штабу Этери Тутберидзе. «Спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной», — написала Алина.
Отметим, что главный турнир России по фигурному катанию не покорился и Евгении Медведевой. После неудачного выступления на Гран-при, спортсменка надеялась взять реванш на родине, но это ей так и не удалось сделать.
Тренер Медведевой Брайан Орсер ранее признавался, что для того, чтобы фигуристка пришла в форму, ей потребуется не менее полутора лет.