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Проигравшая на чемпионате России Загитова обратилась к болельщикам

Проигравшая на чемпионате России Загитова обратилась к болельщикам Проигравшая на чемпионате России Загитова обратилась к болельщикам
Фигуристка не смогла взять медаль, но несмотря на это поедет на первенство Европы.

В конце декабря закончился чемпионат России по фигурному катанию. Золото получила Анна Щербакова, серебро досталось Александре Трусовой, а бронза — Алёне Косторной.

Алина Загитова из-за двух обидных падений осталась на пятом месте. После досадного поражения, фигуристка обратилась к своим поклонникам через соцсеть. Она поблагодарила болельщиков за преданность, за теплые слова поддержки и за любовь. Отдельные слова благодарности спортсменка выразила штабу Этери Тутберидзе. «Спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной», — написала Алина.

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Расстроенная фигуристка очень переживает, что подвела тренера и поклонников. Новые силы ей дает лишь тепло и доброта подписчиков. Впереди у Загитовой первенство Европы. Компанию ей составят Станислава Константинова и Софья Самодурова. Фигуристки, которые заняли призовые места на ЧР, пока не могут претендовать на попадание в состав команды, так как еще выступают в ранге юниорок.

Отметим, что главный турнир России по фигурному катанию не покорился и Евгении Медведевой. После неудачного выступления на Гран-при, спортсменка надеялась взять реванш на родине, но это ей так и не удалось сделать.

Тренер Медведевой Брайан Орсер ранее признавался, что для того, чтобы фигуристка пришла в форму, ей потребуется не менее полутора лет.

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Алина Загитова

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Проигравшая на чемпионате России Загитова обратилась к болельщикам
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