Стас Пьеха одержал победу в престижном голосовании среди читателей

Его признали самым сексуальным мужчиной российского шоу-бизнеса.

Сотрудники издания «Комсомольская правда» провели опрос среди своих читателей. От них требовалось определить самого сексуального мужчину на российской сцене. В итоге уверенную победу одержал Стас Пьеха. За него отдали свои голоса чуть больше 43 процентов читателей издания. На втором месте с отрывом в пять процентов оказался Алексей Воробьёв. Остальные звезды шоу-бизнеса очень сильно отстали.

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Что касается титула самый стильный мужчина российской эстрады, то здесь пальма первенства у Стаса Михайлова — чуть больше сорока процентов голосов подписчиков. На втором месте с небольшим отставанием расположился Николай Басков. Все остальные претенденты на победу также очень сильно отстали. Например, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров набрал жалкие пять процентов голосов читателей.

Кстати, именно Киркоров год назад получил титул самый стильный мужчина отечественной сцены. Так что звездный артист серьезно сдал свои позиции. Самым сексуальным год назад читатели признали Алексея Воробьева, сообщает «Комсомольская правда».