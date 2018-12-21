НОВОСТИ

Алексей Воробьев признался, что больше любит выступать перед детьми

Алексей Воробьев признался, что больше любит выступать перед детьми Воробьев рассказал, что любит выступать перед детьми.https://www.instagram.com/
Певец рассказал, что дети отдают больше энергии, чем взрослые.

Певец Алексей Воробьев признался в своем аккаунте в Instagram, что любит выступать перед детьми больше, чем перед взрослыми. К своему посту певец приложил несколько снимков, на которых он поет перед залом, полном детьми. Где именно проходило это выступление, не уточняется.

больше по теме
Воробьев признался, что ему трудно начинать новое с нуляПевец поделился впечатлениями от первого концерта в США с новой группой.
«Дети-самые лучшие зрители :) Чем больше энергии им даёшь, тем больше получаешь взамен!», — написал Воробьев. На кадрах действительно видно, как дети радостно встречают певца и тянут к нему руки, смеясь.

Поклонники в комментариях поддержали Воробьева. Многие написали, что считают также. «Безусловно дети самые лучшие зрители и критики тоже. От детей огромнейший поток жизненной искренности», «Очень милые и трогательные фото», «Дети искренние и жизнерадостные», — написали в комментариях Воробьеву. 

Вам может быть интересно:
Алексей Воробьев признался, что забыл, как любил в детстве зиму Алексей Воробьев признался, что удивляется тому, как сложилась его жизнь Воробьев рассказал, как начинает свой день
Тэги:
алексей воробьёв

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алексей Воробьев признался, что больше любит выступать перед детьми
Интересно?
Поделись с друзьями: