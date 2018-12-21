Алексей Воробьев признался, что больше любит выступать перед детьми
Певец рассказал, что дети отдают больше энергии, чем взрослые.
Певец Алексей Воробьев признался в своем аккаунте в Instagram, что любит выступать перед детьми больше, чем перед взрослыми. К своему посту певец приложил несколько снимков, на которых он поет перед залом, полном детьми. Где именно проходило это выступление, не уточняется.
Поклонники в комментариях поддержали Воробьева. Многие написали, что считают также. «Безусловно дети самые лучшие зрители и критики тоже. От детей огромнейший поток жизненной искренности», «Очень милые и трогательные фото», «Дети искренние и жизнерадостные», — написали в комментариях Воробьеву.
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