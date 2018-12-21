Алексей Воробьев признался, что больше любит выступать перед детьми

Певец рассказал, что дети отдают больше энергии, чем взрослые.

Певец Алексей Воробьев признался в своем аккаунте в Instagram, что любит выступать перед детьми больше, чем перед взрослыми. К своему посту певец приложил несколько снимков, на которых он поет перед залом, полном детьми. Где именно проходило это выступление, не уточняется.

больше по теме Воробьев признался, что ему трудно начинать новое с нуля Певец поделился впечатлениями от первого концерта в США с новой группой.

«Дети-самые лучшие зрители :) Чем больше энергии им даёшь, тем больше получаешь взамен!», — написал Воробьев. На кадрах действительно видно, как дети радостно встречают певца и тянут к нему руки, смеясь.

Поклонники в комментариях поддержали Воробьева. Многие написали, что считают также. «Безусловно дети самые лучшие зрители и критики тоже. От детей огромнейший поток жизненной искренности», «Очень милые и трогательные фото», «Дети искренние и жизнерадостные», — написали в комментариях Воробьеву.