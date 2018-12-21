Дед Мороз назвал три необходимых условия для исполнения желаний
До Нового года остается совсем немного времени. Этот праздник с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Каждый надеется, что в эту волшебную ночь случится что-то чудесное и все чаяния сбудутся. Своим советом о том, как сделать так, чтобы желание исполнилось, поделился Дед Мороз.
Однако Дед Мороз рекомендует придерживаться простых правил. Во-первых, желание обязательно должно быть добрым. Во-вторых, необходимо самому искренне верить, что оно осуществиться. И, в третьих, тот, кто его загадывает, должен и сам приложить некоторые усилия для исполнения мечты, а уже сам детский волшебник со своей стороны поможет ему воплотиться в реальность, пишут сайты Argumenti.ru и RT.
Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что коллега Деда Мороза Санта-Клаус приготовил сюрприз для Владимира Путина, однако что это будет за подарок, волшебник раскрывать не стал.