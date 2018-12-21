Дед Мороз назвал три необходимых условия для исполнения желаний

Белобородый волшебник рассказал, что нужно сделать, чтобы самые заветные мечты осуществились.

До Нового года остается совсем немного времени. Этот праздник с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Каждый надеется, что в эту волшебную ночь случится что-то чудесное и все чаяния сбудутся. Своим советом о том, как сделать так, чтобы желание исполнилось, поделился Дед Мороз.

больше по теме Дед Мороз назвал причину фантастического успеха и ценности России Самый любимый детский волшебник пожелал президенту России в наступающем году сил и уверенности, чтобы управлять необъятной страной.

По словам детского волшебника, для этого нужно соблюсти три ключевых условия. Сказочный герой отметил, что в в России существует масса магических ритуалов, призванных помочь осуществить мечту. Так, например, многие, когда начинают бить Куранты, поджигают записочку с желанием и кидают пепел в бокал с шампанским. Считается, что если человеку удастся допить напиток до окончания звона часов, то все сбудется.

Однако Дед Мороз рекомендует придерживаться простых правил. Во-первых, желание обязательно должно быть добрым. Во-вторых, необходимо самому искренне верить, что оно осуществиться. И, в третьих, тот, кто его загадывает, должен и сам приложить некоторые усилия для исполнения мечты, а уже сам детский волшебник со своей стороны поможет ему воплотиться в реальность, пишут сайты Argumenti.ru и RT.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что коллега Деда Мороза Санта-Клаус приготовил сюрприз для Владимира Путина, однако что это будет за подарок, волшебник раскрывать не стал.