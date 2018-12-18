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Санта Клаус готовит Путину сюрприз

Санта Клаус готовит Путину сюрприз Санта Клаус. Фото: Goodfon.ru
Зарубежный коллега Деда Мороза собирается посетить Россию на севере, юге, западе и востоке. В прошлом году детский волшебник побывал в деревне Новое Чаплино на Чукотке.
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Новогоднее настроение уже вовсю витает над миром. Несмотря на санкции, введенные Вашингтоном против России, для Санта Клауса решение политиков не указ и он не собирается обделять своим вниманием Владимира Путина. Детский волшебник рассказал, что подготовил подарки не только лидеру России, но и Дональду Трампу, а также главе Финляндии Саули Ниинисте.

Однако какой именно сюрприз он приготовил политикам, Санта рассекречивать отказался. Он добавил, что для того, чтобы узнать, чем волшебник порадовал глав стран, потребуется спросить об этом самих получателей презентов.

Санта Клаус рассказал, что собирается объездить всю Россию. В прошлом году он побывал только на Чукотке, где ему очень понравились горячие источники. Сейчас помощники волшебника уточняют весь маршрут, чтобы коллега Деда Мороза смог поздравить как можно больше маленьких россиян.

Официальная резиденция Санта Клауса находится на Полярном круге, недалеко от финского города Рованиеми, напоминают сайт Dni.ru и РИА Новости.

Тэги:
Владимир ПутинДед МорозНовый год 2019подарки

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Санта Клаус готовит Путину сюрприз
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