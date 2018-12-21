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Юлия Ефременкова из «Дома-2» встретит Новый год в объятиях Сергея Кучерова

Юлия Ефременкова из «Дома-2» встретит Новый год в объятиях Сергея Кучерова @efremenkovvva
Для популярной участницы проекта это будут уже третий праздник на телестройке.

Участники реалити-шоу «Дом-2», как и остальные жители планеты, с нетерпением ждут Нового года. Юлия Ефременкова , одна из самых амбициозных и популярных участниц проекта, которая переквалифицировалась в ведущую, рассказала Teleprogramma.pro как, и главное, с кем, она встретит бой курантов. 31-летняя звезда проекта призналась, что проведет праздник с любимым мужчиной — Сергеем Кучеровым.

«Для нас это третий Новый год. Хотя первый мы встречали просто вместе, не являясь парой. В этом году мы снова вместе, чему я безумно рада, ведь важно, чтобы в новогоднюю ночь рядом был любимый человек», — отметила Юлия.

Ефременкова будет отмечать главный праздник на знаменитой телестройке уже третий раз. Она ворвалась на проект как раз в канун Нового года-2016. И тогда, по ее словам, это стало одним из самых волнительных событий.

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«Для меня все было в новинку, я не понимала, куда я попала и как надолго я тут», — рассказала девушка.

Следующий новый год в рамках реалити-шоу она встретила на Сейшельских островах и он ее несколько разочаровал, поскольку для нее, как и для многих, этот праздник с детства ассоциируется со снегом, елкой и мандаринами. В этом году она проведет праздник в морозной Москве, но все-таки и по теплому курорту есть ностальгия.

«Если честно, я сейчас уже немного устала от холода и жду поездку на Сейшелы», — подытожила Юлия.

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Юлия Ефременкова из «Дома-2» встретит Новый год в объятиях Сергея Кучерова
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