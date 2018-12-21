Участники «Дома-2» рассказали Teleprogramma.pro, как отмечали Новый год на проекте, и с кем будут встречать праздник на этот раз

Ксения Бородина

Вы отмечали Новый год на «Доме-2» больше, чем кто-либо. Как новогодний эфир на проекте менялся с годами? Помните ли вы самый первый Новый год на «Доме-2»?

– Конечно, я помню самый первый Новый год на телепроекте, потому что это было очень искренне и по-домашнему. 15 лет назад «Дом-2» был совсем другим, более наивным что ли. И все походило на театральный капустник, на самодеятельность, но в этом и была вся прелесть! Я помню, как зрители ждали от новогоднего эфира в «Доме-2» каких-то супер признаний от участников, каких-то шагов.

С каждым годом праздник становился все более масштабным. Помню, как ребята выступали в новогоднюю ночь, пели свои же песни, которые на тот момент напевала вся страна. То есть сами делали номера, выступали прямо на улице. Потом уже появились городские квартиры, кафе «Город любви», студия. Сейчас Новый год в «Доме-2», конечно, более гламурный, роскошный.

Где и с кем вы планируете встречать 2019 год?

Новый год я, конечно же, буду отмечать с семьей и друзьями. Мы уже выбрали место, мы любим, когда шумно, когда много народа, детей. Новый год – это праздник для самых близких и родных.

Юлия Ефременкова

Какой Новый год на проекте стал для вас самым запоминающимся и почему? Вы пришли на проект в декабре 2016 года, всего за несколько дней до Нового года. Как вы можете описать свои чувства в те дни? Каким стал для вас тот Новый год?

– Этот Новый год будет третьим по счету на телепроекте «Дом-2». Но самым запоминающимся был первый Новый год. Я пришла на проект в начале декабря, для меня все было в новинку, я не понимала, куда я попала и как надолго я тут. И когда мне и еще нескольким участникам предложили на Новый год остаться на проекте, я долго раздумывала: для меня это семейный праздник. Но, говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я встретила Новый год на поляне – так до сих пор там и нахожусь! Второй Новый год была на Сейшелах, но он не был таким ярким.

Где и с кем вы планируете встречать 2019 год?

– Этот Новый год я планирую встречать с Сережей (Сергеем Кучеровым — прим. ред.). Для нас это третий Новый год. Хотя первый мы встречали просто вместе, не являясь парой. В этом году мы снова вместе, чему я безумно рада, ведь важно, чтобы в новогоднюю ночь рядом был любимый человек.

Год назад вы поделились с подписчиками, что совсем не чувствуете новогоднего настроения, находясь на Сейшелах. Ждете ли вы Новый 2019 год? Чувствуете ли праздничное настроение сейчас?

– Для меня Новый год ассоциируется с мандаринами, елкой, снегом, суетой, подарками и вечной нехваткой времени. Но, если честно, я сейчас уже немного устала от холода и жду поездку на Сейшелы.

Влад Кадони

Какой Новый год на проекте стал для вас самым запоминающимся и почему?

– Самый запоминающийся Новый год на проекте для меня был последний. Мы с моей девушкой собрались в очень крутой компании близких нам людей и просидели всю ночь за вином и разговорами. Но настолько это было душевно, что запомнилось на долгие годы. Надеюсь, в этом году будет также.

Где и с кем вы планируете встречать 2019 год?

– В этом году мы будем дома. Это будет семейный праздник. Поэтому в начале поедем поздравим родственников, а потом дома в узком кругу с друзьями встретим Новый год.

Какое значение для вас имеет этот праздник?

– Новый год для меня это праздник семьи и любви. Рядом всегда только те, кого ты по-настоящему любишь. Те, кто является для тебя семьёй.

Андрей Черкасов

Какой Новый год на проекте стал для вас самым запоминающимся и почему?

– Больше всего мне запомнился Новый год 2015, который я встречал на Сейшелах. Но это не самый лучший Новый год на проекте, да и в моей жизни. Для меня Новый год – это снег, это мороз, снежинки, друзья, семья. И всего этого, к сожалению, на Сейшелах нет. И для всего местного населения 31 декабря и 1 января – обычные дни. В новогоднюю ночь в час ночи они уже хотят спать. А у нас в час ночи начинается только самое веселье. Вот этот самый унылый и самый скучный новый год мне особенно запомнился. Никогда не отмечайте новый год в жарких странах: вы просто лишите себя праздника!

Где и с кем вы планируете встречать 2019 год?

– Я точно знаю, как я буду справлять Новый год 2019: в большой дружной семейной обстановке. С семьей моей сестры (муж, дети), семьей мужа моей сестры, моей мамой, Кристиной – нас будет много. Мы поедем в загородный дом, уже не первый год подряд так встречаем Новый год, это уже некая традиция. И никаких других вариантов нет – я знаю, что хочу отметить праздник именно так!

Новость о вашей помолвке приятно удивила всех поклонников «Дома-2». В 2019 году вы собираетесь сыграть свадьбу. С какими мыслями и надеждами вы встретите праздник?

– Главное, чтобы мои близкие были здоровы. Конечно, будут мысли о свадебном торжестве, которое нам предстоит в 2019 году. Хочется как можно скорее услышать о том, что я буду папой. Да и вообще, хочется, чтобы в нашей стране росла рождаемость и росло количество счастливых людей! Вот такие мысли будут.

Будете ли и дальше делиться с подписчиками личными переживаниями?

– Конечно, буду делиться. Ведь я сам несколько лет назад встал на этот путь, когда стал телевизионным альтруистом. Я делюсь не только с телезрителями, но и с подписчиками в социальных сетях. Будем рассказывать о подготовке к свадьбе: после Нового года начнем искать ресторан, платье, ведущего. Уже предвкушаю эту головную боль перед свадьбой, но через это проходят все. Я сам много лет выступаю ведущим на свадьбах и вижу, как переживают и волнуются молодожены в этот день. Все время их успокаиваю, что все будет хорошо. Кто бы меня успокоил!

Реалити-шоу «Дом-2» выходит ежедневно в 9:00, 23:00 и 00:00 на канале ТНТ.