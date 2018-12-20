Алина Алексеева вспомнила, как упала с балкона на съемках сериала «Ольга»

Артистка призналась, что боялась удариться головой, выполняя опасный трюк.

Съемки третьего сезона сериала «Ольга», продолжение которого зрители увидят осенью следующего года, проходили в зимний сезон. Это принесло артистам и съемочной группе немало трудностей, прежде всего, из-за морозов, сильно осложнивших работу над уличными эпизодами фильма. Накануне в интервью порталу Teleprogramma.pro о съемках третьего сезона картины рассказала актриса Алина Алексеева, исполнившая роль Елены – младшей сестры главной героини.

Как отметила актриса, для зимних съемок актерам пришлось задействовать весь арсенал согревающих средств. В дело пошли грелки для тела и ног, колготки из шерсти, термобелье и белье с начесом, горячий чай. В паузах между дублями актеры согревались в подъездах и автомобилях, при этом трудиться в экстремальных условиях иногда приходилось и по 12 часов. Но больше всего артистке запомнился один из ее собственных трюков.

По сценарию Алина должна была упасть, не с декорации, а с самого настоящего балкона. Актрисе в костюме снегурочки необходимо было забраться на балкон по одеялу, после чего Филипп Ершов, сыгравший в сериале Пушкина, дергал ее за одежду в попытке спасти. «К дому привезли специальную строительную люльку, на полу которой уложили маты… Я падала назад в люльку. И это было дико страшно, потому что она не такая уж и большая, по краям железное ограждение, и я боялась удариться головой», – призналась Алексеева. Звезда сериала отметила: справиться со сложным трюком на отлично ей удалось благодаря каскадерам, которые страховали ее и объясняли, что и как нужно делать.